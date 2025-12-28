Son Mühür/ Seçil Ünlü- Bornova’nın kalbi Büyükpark, yeni yıl heyecanını kadın emeğinin zarafetiyle birleştiren özel bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen "Yılbaşı Hediyelik Eşya Günleri", Sarmaşıklı Yol üzerinde kurulan renkli stantlarla kapılarını açtı. Kadın üreticilerin binbir emekle hazırladığı özgün tasarımlar, hem yerel ekonomiye can suyu oluyor hem de Bornovalılara sevdikleri için eşsiz hediye alternatifleri sunuyor.

Sarmaşıklı Yol’da el emeği festivali

Büyükpark içerisinde yer alan belediye binası önündeki Sarmaşıklı Yol, Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınların yaratıcılığıyla adeta bir açık hava sergisine dönüştü. Festival havasında geçen etkinlikte, seri üretimden uzak, her biri parmak izi kadar özel olan kıyafetler, aksesuarlar, el örmesi oyuncaklar ve ev dekorasyon ürünleri görücüye çıktı. Yılbaşı öncesi alışveriş telaşına düşen vatandaşlar, kooperatif üyesi kadınların stantlarına yoğun ilgi göstererek dayanışma ruhunu güçlendirdi.

Başkan Eşki’den kadın girişimciliğine tam destek

Etkinliğin toplumsal ve ekonomik boyutuna vurgu yapan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kadınların üretim zincirinde aktif rol almasının kentin kimliğini güçlendirdiğini ifade etti. Yerel kalkınma modelinde kadının yerinin sarsılmaz olduğunu belirten Başkan Eşki, bu tür organizasyonların kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmaları adına kritik bir eşik olduğunu dile getirdi. Eşki, kadın emeğinin sadece aile bütçesine değil, Bornova’nın kültürel dokusuna da zenginlik kattığının altını çizdi.

Dayanışma ve ekonomik bağımsızlık vurgusu

Açılış töreninde üretici kadınlarla bir araya gelen Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Cem Arıkan, stantları tek tek gezerek sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı. Kadın emeğinin Bornova sokaklarında değer bulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Arıkan, tüm katılımcılara verimli ve bol kazançlı bir festival dönemi diledi. Yerel yönetim ve kooperatif iş birliğinin en güzel örneklerinden biri olan bu etkinlik, toplumsal dayanışmanın ekonomik kazanımla nasıl harmanlanabileceğini bir kez daha kanıtladı.

Yeni yıl alışverişinde özgün tercihler

Bornovalılar için sıradan bir alışveriş etkinliğinden fazlasını ifade eden Hediyelik Eşya Günleri, fabrikasyon ürünler yerine el yapımı ve sürdürülebilir ürünleri tercih edenlerin buluşma noktası oldu. Takı tasarımlarından geleneksel el sanatlarının modern yorumlarına kadar geniş bir ürün yelpazesinin sunulduğu stantlar, yılın son günlerinde Büyükpark’a ayrı bir hareketlilik getirdi. Organizasyonun, hem üretici kadınların motivasyonunu artırması hem de ilçe sakinlerinin kaliteli ürünlere doğrudan ulaşmasını sağlaması hedefleniyor.