TFF 3. Lig 4. Grup’ta mücadele eden Karşıyaka, kış transfer döneminde yaşanan önemli ayrılığın ardından altyapısından yetişen genç futbolcu Ferdi Burgaz için Selçuk Yaşar Spor Tesisleri’nde veda töreni düzenledi.

Yeşil-kırmızılı camiada duygusal anların yaşandığı törende, kulübün altyapıdan A takıma uzanan emeği bir kez daha vurgulandı.

4 milyon TL’lik transferle 2. Lig’e adım attı

Karşıyaka altyapısından yetişerek uzun yıllar yeşil-kırmızılı formayı terleten 22 yaşındaki sol bek Ferdi Burgaz, geçtiğimiz günlerde 4 milyon TL bonservis bedeliyle TFF 2. Lig ekiplerinden Muşspor’a transfer oldu. Bu transfer, kulüp adına son yılların en dikkat çeken satışlarından biri olarak kayıtlara geçti.

81 maç, 81 numaralı forma ile taçlandı

Karşıyaka formasıyla 81 resmi karşılaşmaya çıkan Ferdi Burgaz’a, veda töreninde anlamlı bir jest yapıldı. Genç futbolcuya, kariyerindeki maç sayısını simgeleyen 81 numaralı forma ile kulüp adına özel olarak hazırlanan bir plaket takdim edildi. Tören, takım arkadaşları ve teknik heyetin alkışları eşliğinde gerçekleşti.

“Yolun açık olsun”

Yeşil-kırmızılı kulüp, veda töreninin ardından sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda Ferdi Burgaz’a teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

“Karşıyaka’ya verdiğin emek, sahaya koyduğun mücadele ve bu camiaya duyduğun aidiyet için teşekkürler Ferdi Burgaz. Yolun açık olsun, başarıların daim olsun.”