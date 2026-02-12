Sakarya'da Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'nın katıldığı bir toplantının soru cevap bölümünde beklenmeyen bir olay yaşandı. 22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi belediyede çalışan annesiyle Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun yasak ilişkisi olduğunu iddia etti. Yanlış bir duruma şahit olduğunu dile getiren genç kadın bu sebeple tehdit edildiğini ve susması için kendisine para teklif edildiğini söyledi. İddialarını bir adım öteye taşıyan öğrenci, konunun yargıya intikal etmemesi için baskı gördüğünü iddia etti. Bu sözler üzerine salonda derin bir sessizlik hakim olurken, gözler iddiaların hedefindeki isme çevrildi.

MUTLU IŞIKSU İDDİALARI REDDETTİ

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ise kendisine yöneltilen bu ağır ithamlara sert bir dille yanıt verdi. Genç kadının iddialarını 'asılsız' ve bir 'itibar suikastı' olarak nitelendiren Işıksu, olayın perde arkasında şantaj olduğunu savundu.

Başkan, sahte sosyal medya hesapları üzerinden kurgulanan yazışmalarla kendisinden 40 milyon lira talep edildiğini, aksi takdirde siyasi kariyerinin bitirilmekle tehdit edildiğini öne sürdü. Işıksu, bu iddialar karşısında sessiz kalmayarak hukuk öğrencisi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ve 50 milyon liralık manevi tazminat davası açtığını duyurdu.

MUTLU IŞIKSU KİMDİR?

Yaşanan bu polemikle Türkiye gündemine oturan Mutlu Işıksu, 1974 yılında Sakarya'da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini memleketi Adapazarı'nda tamamlayan Işıksu, yükseköğrenim için İzmir'in yolunu tuttu. 1997 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun oldu. İş hayatına henüz öğrenciyken atılan Işıksu, TÜVASAŞ ve TCDD bünyesinde görev yaptı. Özellikle üniversite yıllarında TCDD Alsancak Vagon Servis Şefliği'nde gece vardiyasında çalışıp gündüz eğitimine devam etmesi, çalışma hayatındaki disipliniyle dikkat çekti.

SİYASET VE BÜROKRASİ KARİYERİ

AK Parti'nin kuruluş sürecinde aktif rol alan Mutlu Işıksu, 2003 ile 2014 yılları arasında Sakarya Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı, Adapazarı İlçe Başkanlığı ve Sakarya İl Başkan Yardımcılığı gibi kritik görevlerde bulundu.

Bürokraside de önemli görevler alan Işıksu, 2014 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda Basın Müşavirliği görevine atandı. Işıksu daha sonra Düzce İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı ve Sakarya İl Müdürlüğü görevlerinde de bulundu. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Adapazarı Belediye Başkanı seçilen Işıksu bu görevini sürdürmeye devam ediyor.