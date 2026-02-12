ABD Başkanı Donald Trump, altın, gümüş ve ABD borsalarındaki sert değer kayıplarının ardından Türkiye saatiyle 21.30’da basın açıklaması yapacağını duyurdu. Küresel piyasalarda gözler yapılacak açıklamaya çevrildi.

Değerli metaller ve hisselerde sert gerileme

Donald Trump, finansal piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası kamuoyuna seslenecek. Altın ve gümüş fiyatlarında görülen sert düşüş ile ABD hisse senetlerindeki değer kaybı, yatırımcıları tedirgin etti.

Piyasalardaki oynaklık özellikle güvenli liman olarak görülen varlıklarda yaşanan gerileme nedeniyle dikkat çekti. ABD borsalarında yaşanan satış baskısı da küresel yatırımcıların risk algısını artırdı.

Açıklama Türkiye saatiyle 21.30’da

Beyaz Saray kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Trump bugün Türkiye saatiyle 21.30’da kameraların karşısına geçerek gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunacak.

Yapılacak açıklamada ekonomik gelişmeler, piyasa istikrarı ve olası yeni adımlara ilişkin mesajlar verilmesi bekleniyor.

Küresel piyasalar açıklamaya kilitlendi

Uzmanlar, Trump’ın açıklamasının özellikle ABD borsaları ve emtia piyasalarında yön belirleyici olabileceğini ifade ediyor. Yatırımcılar, piyasalardaki sert hareketlerin ardından gelecek mesajların piyasalar üzerindeki etkisini yakından takip edecek.

Açıklamanın ardından küresel piyasalarda yeni bir yön arayışı yaşanabileceği belirtiliyor.