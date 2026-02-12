İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Şubat ayı üçüncü oturumunda toplu ulaşım ücretlerine yüzde 20 zam yapılması teklifi oy çokluğuyla kabul edildi. Marmaray ve banliyö hatlarında ise bilet fiyatları yüzde 25,49 oranında artırıldı. Yeni tarifeler 16 Şubat 2026’dan itibaren uygulanacak.

Zam kararı meclisten geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Şubat ayının üçüncü oturumunu Saraçhane’de gerçekleştirdi. Gökhan Gümüşdağ başkanlığında yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülürken, “Toplu Ulaşım Ücret Tarifesi düzenlemesi” oy çokluğuyla kabul edildi.

Karar kapsamında metro, otobüs, metrobüs, vapur, minibüs, taksi ve servis ücretlerinde artışa gidildi.

İstanbulkart tam bilet 42 TL oldu

Yeni tarifeye göre İETT otobüsleri, raylı sistemler ve metrobüslerde kullanılan tam elektronik bilet 42 TL’ye yükseldi.

Öğrenci bileti: 20,50 TL

30 yaş üstü indirimli öğrenci: 37,80 TL

60–65 yaş arası: 30,07 TL

Aktarmalı geçişlerde ise:

aktarma: 31,27 TL

aktarma: 24,02 TL

ve sonraki aktarmalar: 15,62 TL olarak belirlendi.

Deniz ulaşımında yeni fiyatlar

Şehir Hatları ve özel deniz motorlarında da ücretler arttı.

Bostancı–Adalar hattı tam bilet: 156,26 TL

Kabataş–Adalar hattı tam bilet: 247,44 TL

Ada hatları dışında deniz ulaşımında mil bazlı ücretlendirme uygulanacak.

Taksi ve minibüs ücretleri güncellendi

Taksi tarifesinde:

Taksimetre açılış ücreti: 65,40 TL

Kilometre başına ücret: 43,56 TL

Kısa mesafe ücreti: 210 TL

Saatlik zaman tarifesi: 544,45 TL

Minibüslerde ise “indi-bindi” ücreti 39 TL’ye yükseltildi. Mesafeye göre ücretler 39 TL ile 47 TL arasında değişirken, öğrenci ücreti 25 TL olarak açıklandı.

Servis ücretleri de arttı

Okul servislerinde 0–1 kilometre arası ücret 4 bin 51 TL’ye çıkarıldı. Personel servislerinde ise en düşük ücret 2 bin 284 TL 54 kuruş oldu.

Marmaray ve banliyö hatlarına yüzde 25,49 zam

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen Gebze–Halkalı Marmaray hattı ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Halkalı ve Sirkeci–Kazlıçeşme banliyö hatlarında ücretler yüzde 25,49 artırıldı.

Yeni tarifeye göre:

Tam bilet: 34 TL

Öğrenci: 16,48 TL

30 yaş üstü indirimli öğrenci: 30,60 TL

60–65 yaş arası: 24,16 TL

İDO’da da fiyat artışı

İDO Deniz Otobüsleri’nde Sirkeci–Harem arabalı vapur hattında yolcu ücreti 40,39 TL, öğrenci ücreti 24,32 TL oldu. Araç geçiş ücretleri ise otomobil için 240 TL, minibüs için 320 TL ve otobüs için 630 TL olarak belirlendi.

Yeni tarifeler 16 Şubat’ta yürürlükte

İBB Meclisi’nde kabul edilen zamlı toplu ulaşım tarifesi 16 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Karar, İstanbul’da günlük ulaşım maliyetlerinde önemli bir artış anlamına geliyor.