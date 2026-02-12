Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde görev yapan 510 kişinin bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu. Sevk listesinde Galatasaray A Takım Doktoru Yener İnce ve Fenerbahçe tercümanı Saruhan Karaman gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimler yer alıyor.

YENER İNCE NEDEN PFDK'YA SEVK EDİLDİ?

TFF'den yapılan açıklamaya göre bahis oynadığı tespit edilen isimler hakkında disiplin sürecinin başlatıldığı kaydedildi. PFDK'ya sevk edilen isimler arasında Galatasaray Doktoru Yener İnce de yer alıyor. İnce soruşturma sürecinde Galatasaray'daki görevlerini yerine getiremeyecek.

YENER İNCE KİMDİR?

Yener İnce, 1969 yılında Samsun'da doğdu ve eğitim hayatına Galatasaray Lisesi'nde devam ederek 1988 yılında mezun oldu. Tıp eğitimini 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi'nde tamamlayan İnce, 2000 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nde (Çapa) Fonksiyonel Anatomi uzmanlığını aldı. Akademik kariyerine Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde Yardımcı Doçent olarak devam eden İnce, 2003-2008 yılları arasında Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimini tamamladı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY YILLARI

Dr. Yener İnce'nin profesyonel kariyeri, spor dünyasının iki ezeli rakibiyle de kesişiyor. 2009 ile 2013 yılları arasında Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde Kadın Voleybol ve Kadın Basketbol takımlarının doktorluğunu üstlenen İnce, aynı zamanda diğer branşlarda konsültan ortopedist olarak görev yaptı. 2013 yılının Mart ayından itibaren ise Galatasaray Spor Kulübü'nde kulüp doktorluğu görevine başladı. Yaklaşık 13 yıldır sarı-kırmızılı ekibin sağlık heyetinin başında bulunan İnce, spor cerrahisi, mikrocerrahi ve artroplasti alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor.