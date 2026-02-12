Türkiye Futbol Federasyonu 510 futbol profesyonelinin bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Gündemin ilk sıralarında yer alan bu gelişmenin ardından gözler soruşturma kararı verilen isimlere çevrildi. TFF'nin açıkladığı listede Fenerbahçe A Takım Tercümanı Saruhan Karaman da yer aldı. Kararın açıklanmasının ardından Saruhan Karaman'ın yaşamı ve hakkındaki iddialar merak edilmeye başlandı.

SARUHAN KARAMAN NEDEN PFDK'YA SEVK EDİLDİ

TFF'nin başlattığı bahis soruşturması yalnızca futbolcuları değil doktor, tercüman ve masörlerin de yer aldığı geniş bir kesimi kapsıyor.

Federasyonun yaptığı açıklamaya göre Saruhan Karaman, yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle soruşturmada yer aldı. Alınan tedbirli sevk kararı doğrultusunda Karaman, Fenerbahçe'deki resmi görevlerini yürütemeyecek ve dolayısıyla müsabakalarda yer alamayacak. Kurulun yapacağı incelemeler sonucunda bahis oynadığı kesinleşen isimler için emsal niteliğinde disiplin cezalarının verilmesi bekleniyor.

SARUHAN KARAMAN KİMDİR?

Saruhan Karaman, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde A Takım Tercümanı olarak görev yapıyor. Kulüp iletişiminde kritik bir rol üstlenen Karaman, İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında eğitim gördü.

Kariyeri boyunca sporda iletişim ve tercümanlık üzerine deneyimlerini paylaşan Karaman son dönemde Fenerbahçe'nin tanınan personellerinden biri oldu. Özellikle saha kenarındaki aktifliği ve basın toplantılarındaki çevirileriyle bilinen Karaman'ın bu soruşturmaya dahil edilmesi, kulüp çevrelerinde şaşkınlıkla karşılandı.

FUTBOLDA TEMİZ ELLER OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'yla koordineli bir şekilde yürütülen soruşturmalar futboldaki kara lekeyi temizlemeyi amaçlıyor. Federasyon, tüm kulüp çalışanlarının ve paydaşlarının mevcut mevzuata uygun davranmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak, yasa dışı bahis konusundaki denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini her fırsatta ifade ediyor.

PFDK'nın önümüzdeki günlerde dosyaları tek tek inceleyerek ilgili kişiler hakkındaki nihai yaptırımları açıklaması planlanıyor.