Elektrik güvenliği uzmanları, günlük yaşamın bir parçası haline gelen bazı elektrikli cihazların, bilinçsiz kullanım sonucunda evleri ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktığını açıkladı. İngiltere merkezli Elec Training’in direktörü Charanjit Mannu, çoğu ailenin bu cihazların verdiği risk sinyallerini görmezden geldiğini söyleyerek dikkat çekici uyarılarda bulundu.

Elektrikli ısıtıcılar en riskli cihazlar arasında yer alıyor

Mannu’ya göre elektrikli ısıtıcılar, yüksek güç çekmeleri ve kısa sürede yoğun ısı üretmeleri nedeniyle evlerdeki en tehlikeli cihazların başında geliyor. Bu tür ısıtıcıların yanıcı eşyaların yakınında kullanılması, küçük bir ihmalin büyük çaplı yangınlara dönüşmesine neden olabiliyor. Uzmanlar, cihaz kablolarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve ısıtıcının en az bir metre mesafeyle kullanılmasının hayati önem taşıdığını belirtiyor.

Çamaşır makineleri ve kurutucular ikinci sırada

Elektrik kaynaklı yangınların önemli kısmının, çamaşır makineleri ve kurutucular gibi yüksek sıcaklık ve hareketli parçalara sahip cihazlardan çıktığını belirten Mannu, bu ürünlerde su ve elektrik birleşiminin tehlikeyi artırdığını ifade etti. Kurutucuların içindeki tüy ve pamuk birikintilerinin kıvılcıma dönüştüğünde yangına yol açabildiğine dikkat çekildi. Uzmanlara göre bu cihazların gece veya evde kimse yokken çalıştırılması ciddi risk oluşturuyor.

Tost makinesi ve kettle sessiz bir tehlike yaratıyor

Mutfakta sık kullanılan ancak bakımı çoğu zaman ihmal edilen tost makineleri de risk listesinde üçüncü sırada yer alıyor. Mannu, ısıtıcı bölümlerde biriken kırıntıların alev alabileceğini ve bu nedenle iç temizliklerin düzenli yapılması gerektiğini söyledi. Küçük ev tipi cihazların yüksek watt gücüne sahip olması, bu tehlikeyi görünenden daha büyük hâle getiriyor.

Uzatma kabloları yanlış kullanımda bomba etkisi yaratabilir

Mannu'nun dikkat çektiği bir diğer unsur ise uzatma kabloları ve çoklu prizler. Birbirine bağlı kabloların ya da adaptör üzerine adaptör kullanımının, kabloların taşıyamayacağı düzeyde akım oluşturduğunu belirten uzman, bunun aşırı ısınma ve erimeye yol açabileceğini ifade etti.

Sahte telefon şarj cihazları büyük risk taşıyor

Listede ilk beşi tamamlayan telefon şarj cihazları, masum görünmelerine rağmen hem elektrik çarpması hem de aşırı ısınma riskine sahip. Mannu, uygun yalıtımı olmayan sahte veya hasarlı şarj aletlerinin yanlış voltaj verebildiğini ve ciddi sonuçlara yol açabildiğini duyurdu.

Uyarı işaretleri görmezden gelinmemeli

Charanjit Mannu, evde kullanılan elektrikli cihazların düzenli bakım ve doğru kullanım ile güvenli hâle gelebileceğini belirterek son bir hatırlatma yaptı. Mannu, arızalı cihazların mutlaka yetkili bir elektrikçi tarafından kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı ve hiçbir uyarı işaretinin hafife alınmaması gerektiğinin altını çizdi.