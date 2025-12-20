Torbalı ilçesinde yaşayan Hatice ve Umut Kardeş çiftinin kızları İkbal Kardeş’e, henüz 18 günlükken Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 teşhisi konuldu. Zolgensma gen tedavisi için valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı. Kampanya süreci devam ederken aile zor bir dönemden geçti.

Baba hayatını kaybetti, kampanya sekteye uğradı

İkbal Kardeş’in babası Umut Kardeş, geçen yıl aralık ayında gece kulübünde eğlendiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından otomobilinde tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Kardeş, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Bu gelişmenin kampanyayı olumsuz etkilediği belirtildi.

Anne ve çocuk Adana’ya taşındı

Eşiyle aralarında sorun bulunduğunu ve bu nedenle geçen yıl ekim ayında Adana’ya gittiğini belirten Hatice Kardeş, babanın vefatının ardından kızıyla birlikte tamamen ailesinin yanına yerleşti. Kardeş, kampanyanın İzmir’de başlatıldığını, şu anda üçüncü ve son valilik izni kapsamında sürdüğünü ifade etti.

“Kampanya durma noktasına geldi”

Kampanyanın yaklaşık 2,5 yıldır devam ettiğini belirten Hatice Kardeş, şu ana kadar yüzde 40 seviyesine ulaşılabildiğini söyledi. Babasının ölümü sonrası desteklerin kesildiğini dile getiren Kardeş, gönüllülerin de kampanyadan uzaklaştığını, sosyal medya üzerinden mücadeleyi duyurmaya çalıştığını ifade etti.

“Her baktığımda son kez bakıyormuşum gibi hissediyorum”

İkbal’i kaybetme korkusuyla yaşadığını dile getiren anne Kardeş, son aylarda kızının sağlık durumunun kötüleştiğini belirtti. Yüksek ateş ataklarının sıklaştığını, hastalığın belirtilerinin daha belirgin hale geldiğini söyleyen Kardeş, zaman kaybettiklerini ve kampanyanın çok yavaş ilerlediğini vurguladı.

Aile desteğiyle ayakta duruyor

Hatice Kardeş, en büyük desteği ailesinden aldığını, sınırlı sayıda gönüllünün de yardım ettiğini ancak zamanın hızla daraldığını ifade etti. Kampanyanın tamamlanamaması halinde kızının hayati riskle karşı karşıya olduğunu belirtti.