Son Mühür- CHP İzmir Milletvekili Salih Uzun, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Fizik Bölümü öğrencisi ve Quantum Iztech öğrenci kolu başkanı Emirhan Güler’in uluslararası başarısını kutladı.

Uzun, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Uluslararası Dünya Kuantum Bilimi ve Teknolojileri Yılı kapsamında, dünya genelinde kuantum ekosistemine katkı sunan 100 isimden biri olarak seçilen Emirhan Güler’in “Quantum 100” listesine girmesinden gurur duyduklarını ifade etti.

Başarının yalnızca bireysel değil, akademik bir emeğin sonucu olduğunu vurgulayan Uzun, İYTE’de görev yapan akademisyenleri de tebrik ederek, “Başta İzmir’imiz olmak üzere ülkemize bu kıvancı yaşattıkları için şükranlarımı sunuyorum” dedi.