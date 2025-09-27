Son Mühür - Uzmanlar, İstanbul'u bekleyen büyük Marmara depremiyle ilgili uzun süredir uyarılarda bulunurken, bölgedeki fay hatlarının hareketliliği ve enerji birikimi yakından takip ediliyor. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise Marmara depremi hakkında "umut veren" bir açıklama yaptı. Bektaş, Marmara Denizi'ndeki Tekirdağ, Orta Marmara ve Çınarcık çukurlarının büyük depremin etkilerini azaltma potansiyeline sahip bir “şans” olduğunu belirtti. Ayrıca, bu çukurların, sıcak yer mantosunun yükselmesi sonucu oluştuğunu vurguladı.

Açık valf sistemi

Bektaş, bu çukurlarda bulunan fayların derin ve sığ kökenli akışkanlar—metan ve hidrotermal sıcak sular—için bir dolaşım yolu oluşturduğunu belirtiyor. Bu durum, deniz tabanına akışkanların sızmasına ve fayların adeta “açık valf sistemi” gibi işlev görmesine neden oluyor. Tarihten örnekler verdi Prof. Dr. Bektaş, bu fayların yavaş hareket ederek (creep) enerji saldığını ve bunun da orta şiddette depremlere yol açtığını belirtti. Bektaş, 1935, 1963, 2011, 2012, 2019 ve 2025 yıllarında gerçekleşen 5.2 ile 6.3 büyüklüğündeki Marmara depremlerinin, bu fayların açık valf sistemi işlevini doğruladığını ifade etti.