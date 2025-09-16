Investco Holding, 2011 yılında kurulan ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bir yatırım holdingi. Şirketin %55,75 oranında en büyük hissedarı ve yönetim kurulu başkanı Mustafa Ünal. Holding, yenilenebilir enerji, madencilik, kimya, teknoloji-yazılım, girişim sermayesi ve gıda sektörlerinde yatırımları bulunan köklü bir yapıya sahiptir. 2025 yılının Eylül ayında borsa manipülasyonu operasyonu kapsamında şirket yetkilileri gözaltına alındı.

Investco Holding Kimin

Investco Holding'in sermaye yapısında en büyük pay %55,75 ile Mustafa Ünal'ın elinde bulunuyor. Ünal'ın ardından %24,25 ile Reha Çırak, %9,99 ile Nihat Özçelik geliyor ve geri kalan %10,01'lik pay diğer ortaklara ait. Şirket 187,5 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip olup, Borsa İstanbul'da INVES kodu ile işlem görüyor.

Holding bünyesinde Verusa Holding, Pan Teknoloji, Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, Investat Holding (Londra ve Amerika'da), Pamukova Elektrik Üretim, Standard Boksit İşletmeleri gibi önemli iştiraki şirketler yer alıyor. 2012 yılında Verusa Holding'in %99,80'lik hissesini devralan şirket, bu satın alma ile büyük bir genişleme yaşadı.

Mustafa Ünal Kimdir

Mustafa Ünal, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olup, Bilkent Üniversitesi'nden MBA yaptı. İş hayatına bankacılık ve finans sektöründe başlayan Ünal, Garanti Bankası'nda üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundu. Forbes Türkiye'nin 2024 "Milyarderler Listesi"nde yaklaşık 1,1 milyar dolarlık servetiyle yer aldı.

Ünal, Investco Holding'in yanı sıra Verusa Holding, Verusaturk GSYO, Ata Elektrik, Acıselsan gibi çok sayıda şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Pamukova Elektrik Üretim'in de yönetim kurulu başkanı olan Ünal, özellikle enerji ve teknoloji yatırımlarında aktif rol oynuyor.