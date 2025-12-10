Ayşe Balıbey Tanıl, 1980 yılında Antakya’da dünyaya geldi. Yazarlık kariyeriyle tanınan Balıbey, özellikle mizahi dili ve kadın hikayelerine odaklanan kitaplarıyla biliniyor.

Eğitim hayatına memleketi Antakya'da başlayan yazar, üniversite eğitimi için İstanbul'a yerleşti. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü’nden mezun oldu. Yazarlık serüvenine adım atmadan önce uzun yıllar medya sektöründe farklı görevlerde bulundu.

Kariyeri ve Eserleri

Ayşe Balıbey, yazın hayatına sosyal medyada paylaştığı blog yazıları ve mizahi içeriklerle başladı. Okuyucularıyla kurduğu samimi bağ, onu kitap yazmaya yönlendirdi. "Her Şeyin Başı Merkür" adlı ilk romanıyla geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı. Bu eseri daha sonra sinema filmine uyarlandı.

Yazarın diğer bilinen eserleri arasında "Olaylar Olaylar" ve "Anlatsam Film Olur" gibi kitaplar yer alıyor. Balıbey, kitaplarında genellikle modern şehir hayatındaki kadın-erkek ilişkilerini, astrolojiyi ve günlük yaşamın absürtlüklerini eğlenceli bir dille ele aldı. Ayrıca çeşitli mecralarda dizi ve reklam metin yazarlığı da yaptı.

Kişisel Hayatı

Antakyalı bir ailenin kızı olan Ayşe Balıbey, evli ve bir çocuk annesi. Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan yazar, burada da takipçileriyle etkileşimde bulunmaya ve günlük yaşamına dair paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Ayşe Balıbey Kitapları

Yazarın bugüne kadar yayımlanmış ve okuyuculardan ilgi görmüş başlıca eserleri şunlardır:

Her Şeyin Başı Merkür (2019)

Ayşe Balıbey’in ilk ve en popüler romanı olan "Her Şeyin Başı Merkür", yazarın adını geniş kitlelere duyurdu. Kitap, savaş muhabiri olma hayali kuran ancak kendini bir dergide burç yorumları yazarken bulan Elif'in hikayesini anlatıyor. İş hayatındaki absürtlükler, aşk hayatındaki karmaşalar ve astrolojik "terslikler" üzerine kurulu olan roman, eğlenceli diliyle dikkat çekti. Bu eser, 2024 yılında aynı adla sinema filmine uyarlandı ve başrolünde Sinem Kobal yer aldı.

Olaylar Olaylar (2020)

Yazarın ikinci kitabı olan "Olaylar Olaylar", yine mizahi tonunu koruyan bir devam niteliği taşıyor. Kitap, başkarakterin kariyer basamaklarını tırmanırken başına gelen trajikomik olayları, plaza hayatının gerçeklerini ve sosyal medyanın insan ilişkileri üzerindeki etkisini konu alıyor. Ayşe Balıbey, bu eserinde de okuyucuyu güldürürken modern zamanın stresli yaşamına ayna tuttu.

Anlatsam Film Olur (2021)

"Anlatsam Film Olur", yazarın hikaye anlatıcılığındaki başarısını sürdürdüğü bir diğer eseridir. Kitap, hayaller ve gerçekler arasındaki uçurumu, kadın dayanışmasını ve "film gibi" hayatların arka planını işliyor. Karakterlerin içsel yolculuklarını mizahi bir dille harmanlayan Balıbey, bu kitabında da okuyucularına keyifli bir okuma deneyimi sundu.