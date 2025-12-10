Erzincan için 11 Aralık 2025 Perşembe günü (yarın) okulların tatil edildiğine dair resmi bir valilik açıklaması bulunmuyor.

Mevcut bilgilere göre:

Eğitim Durumu: Okulların planlandığı gibi açık olması ve eğitime devam edilmesi bekleniyor.

Hava Durumu: Yarın Erzincan'da yağmur ve karla karışık yağış ihtimali (%25 civarında) görünse de, sıcaklıkların 2°C ile 6°C arasında seyretmesi bekleniyor. Bu şartlar şu an için genel bir tatil kararını işaret etmemektedir.

Yine de sabah saatlerindeki anlık hava değişimlerine karşı Erzincan Valiliği'nin resmi sosyal medya hesaplarını veya yerel duyuruları kontrol etmenizde fayda var. Resmi bir karar açıklanırsa son dakika olarak geçilecek.

Erzincan'da yarın okullar tatil mi?

Erzincan Valiliği, kar tatili kararlarını İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun meteorolojik veriler ve saha raporları doğrultusunda yaptığı değerlendirmeler sonucunda alıyor. Şu an için Valilik kaynaklarından kamuoyuna yansıyan bir tatil kararı bulunmuyor. Valilik, yoğun kar yağışı, tipi veya aşırı buzlanma gibi ulaşımı ve can güvenliğini tehdit eden unsurlar oluşmadığı sürece eğitimi sürdürme prensibini uyguladı.

Velilerin ve öğrencilerin, sosyal medyada yayılan teyitsiz bilgilere itibar etmemesi gerektiği vurgulandı. Olası bir tatil kararı alınması durumunda, bu bilginin Valiliğin resmi internet sitesi ve onaylı sosyal medya hesapları üzerinden ivedilikle duyurulacağı belirtildi.

Meteorolojik Veriler ve Beklentiler

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Erzincan genelinde hava parçalı ve çok bulutlu seyrediyor. Gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesiyle birlikte yer yer buzlanma ve don olayları bekleniyor. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı geçişleri tahmin edilse de, şehir merkezinde hayatı durma noktasına getirecek bir yağış öngörülmedi.

Uzmanlar, özellikle sabahın erken saatlerinde okula gidecek öğrenciler ve trafiğe çıkacak sürücüler için gizli buzlanma uyarısında bulundu. Görüş mesafesinin yer yer sis nedeniyle düşebileceği, bu nedenle ulaşımda dikkatli olunması gerektiği ifade edildi.

Ulaşım ve Güvenlik Tedbirleri

Erzincan Belediyesi ve Karayolları ekipleri, kış şartlarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Okul servis güzergahları ve ana arterlerde olası bir buzlanmaya karşı tuzlama ve solüsyon çalışmaları için ekipler hazır bekletildi. Şehir içi toplu taşıma ve okul servislerinin işleyişinde şu an için herhangi bir aksama yaşanmadı. Yetkililer, kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmaması konusunda uyarılarda bulundu.