Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşmesi ve buzlanma riskinin artması, özellikle sabah saatlerinde ulaşımda aksamalara neden olabileceği endişesini doğurdu. Meteorolojik verileri yakından takip eden vatandaşlar, kar yağışının günlük yaşamı ve eğitimi etkileyip etkilemeyeceğini merak etti.

Valilikten Açıklama Bekleniyor

11 Aralık Perşembe günü için Yozgat Valiliği tarafından şu ana kadar yapılmış resmi bir tatil açıklaması bulunmuyor. Valilik kaynakları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, mevcut hava koşullarının eğitimi aksatacak düzeyde olmadığını değerlendirdi. Bu kapsamda, Yozgat genelindeki tüm ilçelerde eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam edeceği bildirildi.

Yetkililer, hava şartlarının anlık olarak takip edildiğini ve olası bir olumsuzluk durumunda gerekli bilgilendirmelerin Valilik resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacağını belirtti. Şu an için öğrencilerin ve velilerin asılsız tatil haberlerine itibar etmemesi istendi.

Meteorolojiden Kar ve Buzlanma Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yozgat ve çevresi için hava durumu raporunu güncelledi. Bölge genelinde havanın çok bulutlu olması, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması tahmin edildi. Özellikle gece ve sabah saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Karayolları ve belediye ekipleri, ana arterlerde ve okul güzergahlarında olası bir kar yağışına karşı teyakkuza geçti. Ulaşım güvenliğinin sağlanması amacıyla tuzlama ve kar küreme araçları hazır bekletildi. Yozgatlılar, kış şartlarının getirdiği zorluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.