Sınav, üniversitelerin iki yıllık ön lisans bölümlerinden mezun olan veya sınavın geçerlilik süresi (iki yıl) içerisinde mezun olabilecek durumda olan adayları kapsıyor. Sadece çift yıllarda (2022, 2024, 2026) yapılan bu sınav, memuriyet yolunda kritik bir viraj olarak kabul ediliyor.

ÖSYM, kamu kurumlarında görev almak isteyen ön lisans mezunlarının beklediği 2026 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) takvimini netleştirdi. Adayların memuriyet hayali için ter dökeceği sınavın tarihi 4 Ekim 2026 olarak belirlendi. İki yılda bir yapılan ve yoğun katılımın olduğu sınav için başvuru süreci yaz aylarında başlayacak.

Adaylar, belirlenen takvim doğrultusunda sınav hazırlıklarını planlamaya başladı. Sınav, "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testlerinden oluşacak ve adaylara 120 soru yöneltilecek.

Başvuru Tarihleri: 29 Temmuz - 10 Ağustos

ÖSYM'nin açıkladığı takvime göre, 2026 KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak. Adayların başvuru işlemlerini tamamlamaları için sistem 10 Ağustos 2026 tarihine kadar açık kalacak. Bu süre zarfında adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden başvurularını yapıp sınav ücretlerini yatırarak kayıtlarını kesinleştirecek.

Geç başvurular için belirlenen tarihler ise süreç içerisinde ÖSYM tarafından ayrıca duyurulacak. Adayların başvuru tarihlerini kaçırmaması, sınav hakkını kaybetmemeleri adına büyük önem taşıyor.

Sonuçlar İçin Tarih: 30 Ekim 2026

Sınavın tamamlanmasının ardından adayların en çok merak edeceği sonuç açıklama tarihi de takvimde yerini aldı. 4 Ekim'de yapılacak sınavın sonuçları, 30 Ekim 2026 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, aldıkları P93 puan türü ile iki yıl boyunca kamu kurumlarının açtığı B grubu kadrolara ve merkezi yerleştirmelere başvuruda bulunabilecek.

Bu takvim, ön lisans mezunları için 2026 yılının son çeyreğinin oldukça hareketli geçeceğini gösteriyor. Adaylar, Ekim ayındaki sınava kadar olan süreci en verimli şekilde değerlendirmeyi hedefliyor.

Sınav İçeriği ve Soru Dağılımı

KPSS Ön Lisans oturumu, "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor. Adaylara toplamda 120 soru yöneltiliyor ve bu soruları cevaplamaları için 130 dakika süre veriliyor. Sınavın içeriği şu başlıkları kapsıyor:

Genel Yetenek (60 Soru): Türkçe (30 soru) ve Matematik-Geometri (30 soru).

Genel Kültür (60 Soru): Tarih (27 soru), Coğrafya (18 soru), Vatandaşlık (9 soru) ve Güncel Bilgiler (6 soru).

Adayların standart sapma ve net sayılarına göre hesaplanan P93 puan türü, atamalarda belirleyici rol oynuyor.