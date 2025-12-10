Valorant oyuncularının kostüm envanterlerini genişletmek için fırsat kolladığı Gece Pazarı (Night Market) etkinliği, 2025 yılının son günlerinde yeniden kapılarını açıyor. Riot Games’in taktiksel nişancı oyununda bir gelenek haline gelen ve oyunculara rastgele altı silah kaplamasında özel indirimler sunan etkinlik için geri sayım başladı. Geçmiş yılların verileri ve 2025 güncelleme takvimi analiz edildiğinde, indirimlerin 11 Aralık ile 14 Aralık tarihleri arasında aktif hale gelmesi bekleniyor.

Genellikle Çarşamba veya Perşembe geceleri Türkiye saati ile 03.00 sularında oyuna eklenen bu özellik, ortalama 20 gün boyunca erişime açık kalacak. Oyuncular, ana menünün sağ üst köşesinde belirecek parlayan kart ikonuna tıklayarak, kendilerine özel tanımlanan indirimleri görebilecek.

İndirim Havuzu ve Sistemin Kuralları

Gece Pazarı, oyunculara cazip fırsatlar sunsa da sistemin belirli kısıtlamaları bulunuyor. Mağazada karşınıza çıkacak altı kart tamamen rastgele belirlense de "Ultra" veya "Seçkin" (Exclusive) serisi gibi yüksek fiyatlı setler (örneğin Kuronami) bu havuza dahil edilmiyor. Ayrıca, oyuna son iki Kısım (Act) içerisinde eklenen yeni koleksiyonlar da indirim listesinde yer almıyor.

Sistem, Battle Pass silahlarını veya Ajan kontratı kaplamalarını hariç tutarak, en fazla "İhtişamlı" (Premium) seviyesindeki skinleri oyunculara sunuyor. Bu nedenle oyuncuların beklentilerini bu nadirlik seviyesine göre ayarlaması gerekiyor.

Hedefteki En İyi Vandal Kaplamaları

Şans faktörünün (RNG) belirleyici olduğu bu pazarda, özellikle Vandal kullanıcıları için performans hissiyatını artırdığı düşünülen bazı kaplamalar öne çıktı. İndirimde yakalanması durumunda kaçırılmaması önerilen Vandal kostümleri şunlar:

Asil (Prime) Vandal: Valorant tarihinin en ikonik kaplamalarından biri. Tok lazer sesi ve mermi izlerinin netliği sayesinde "aim düzelten skin" olarak nam saldı.

Yağmacı (Reaver) Vandal: Karanlık teması, mor renk paleti ve tatmin edici şarjör değiştirme animasyonuyla oyuncuların favorisi oldu.

İyon (Ion) Vandal: Fütüristik ve temiz tasarımı, odaklanmayı kolaylaştıran enerji çekirdeği sesiyle "tek atmayı" sevenler için ideal bir tercih haline geldi.

Gaia'nın İntikamı ve Oni: Doğa temalı Gaia'nın "kıtır" vuruş sesi ve Japon mitolojisi esintili Oni'nin tok yapısı, profesyonel arenada da sıkça tercih edildi.

Oyuncular, 10 Aralık itibarıyla mağazalarını kontrol ederek şanslarına düşen indirimleri değerlendirebilecek.