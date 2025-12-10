Anne ve oğulun arasının açılmasındaki temel nedenin, Reynmen'in evlilik kararı ve eşi Emire Cansu Kurtaran olduğu iddia edildi.

Krizin derinleştiği nokta, Reynmen’in geçtiğimiz aylarda İtalya’da gerçekleştirdiği düğün töreni oldu. Ailesinin bu törene katılmaması, anne Nasibe Aktaş’ın gelini istemediği ve bu evliliğe onay vermediği iddialarını güçlendirdi. Reynmen’in son paylaşımı ise bu gerilimin hala taze olduğunu gösterdi.

Krizin Perde Arkası: Düğün Boykotu

Reynmen ve Emire Cansu Kurtaran, İtalya’nın Amalfi kıyılarında düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Ancak bu mutlu gün, damadın ailesinin yokluğuyla gölgelendi. Reynmen’in annesi Nasibe Aktaş ve babası Rahmi Aktaş törene katılmadı. Bu durum, aile içinde "istenmeyen gelin" krizinin yaşandığına dair en somut kanıt olarak yorumlandı.

Anne Nasibe Aktaş’ın, düğün sürecinde sessiz kalması ve sosyal medyada herhangi bir kutlama mesajı yayınlamaması dikkat çekti. İddialara göre anne Aktaş, oğlunun Emire Cansu Kurtaran ile evlenmesine başından beri karşı çıktı ve bu duruşunu düğüne katılmayarak gösterdi. Reynmen ise ailesinin yokluğuna rağmen evliliğini gerçekleştirdi ve eşiyle mutlu karelerini takipçileriyle paylaştı.

Sosyal Medyada "Zehirli İnsan" Göndermesi

Anne ve oğul arasındaki ipleri geren son olay ise Reynmen’in Instagram hesabından yaptığı paylaşım oldu. Ünlü şarkıcı, "Bir insanı sırf aileniz diye, sizi manipüle etmesine, sizi kötü hissettirmesine ve size saygı duymamasına izin vermek zorunda değilsiniz" minvalindeki sözleri içeren bir videoyu paylaştı.

Takipçileri ve magazin yorumcuları, bu paylaşımın doğrudan anne Nasibe Aktaş’a yönelik bir mesaj olduğunu düşündü. Reynmen’in, ailesiyle yaşadığı sorunları "toksik ilişki" kalıbı üzerinden tanımlaması, aradaki bağların kopma noktasına geldiğini işaret etti.

Reynmen Kimdir?

Gerçek adı Yusuf Aktaş olan Reynmen, 1995 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Sosyal medya platformlarında çektiği videolarla kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı. İnternet fenomenliğinin ardından müzik sektörüne adım atan Aktaş, "Derdim Olsun", "Ela" ve "Leila" gibi şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralarda yer aldı. Sivaslı bir ailenin oğlu olan Reynmen, Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde eğitim aldı. Son dönemde ise müzik kariyerinden çok özel hayatı ve ailesiyle yaşadığı polemiklerle gündeme geldi.