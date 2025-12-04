Son Mühür - Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişimler ve peş peşe gelen ÖTV artışları akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar, günlük yakıt masraflarını takip edebilmek için “Bugün benzin kaç lira?”, “Motorin fiyatı ne oldu?” ve “Akaryakıtta güncel durum nedir?” sorularına yanıt ararken, otogaz (LPG) fiyatlarına da 80 kuruş zam yapıldı. Peki, 4 Aralık 2025 Perşembe günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları kaç TL?

LPG'ye zam geldi, fiyatlar değişti

İşte şehir bazında güncel benzin ve motorin fiyatları: İstanbul Avrupa yakası Benzin litre fiyatı: 54.40 TL

Motorin litre fiyatı: 55.08 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL İstanbul Anadolu yakası Benzin litre fiyatı: 54.25 TL

Motorin litre fiyatı: 54.93 TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL Ankara Benzin litre fiyatı: 55.26 TL

Motorin litre fiyatı: 56.11 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL İzmir Benzin litre fiyatı: 55.60 TL

Motorin litre fiyatı: 56.45 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL