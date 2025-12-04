Son Mühür - Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi Robert Garcia, komitenin ABD merkezli X hesabı üzerinden Epstein’in adasından olduğunu belirttiği görüntüleri yayımladı. Paylaşımda, “Temsilciler Meclisi Denetim Komitesindeki Demokratlar, Jeffrey Epstein’in özel adasına ait daha önce görülmemiş fotoğraf ve videolar elde etti. Bunlar, Epstein’in kapalı kapılar ardındaki karanlık dünyasını gözler önüne seriyor. Kendiniz bakın. Bu örtbas çabasını durdurup hayatta kalanlar için adalet sağlanana dek mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.” ifadeleri kullanıldı.

Diş kliniği bulundu

Paylaşılan görüntülerde adadaki farklı alanlara dair çeşitli ayrıntılar dikkat çekiyor. Bir karede diş kliniğinde görülen türde bir muayene koltuğu bulunurken, başka bir karede bir telefon üzerinde “NY Office, Rich Office, Mike Cell, Patrick Cell” gibi etiketlerin yer aldığı görülüyor. Görsellerin yanı sıra yayınlanan bazı videolarda ise bir yatak odası ve banyoya ait görüntüler paylaşılmış durumda.