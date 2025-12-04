Son Mühür- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kasım 2025 dönemi gıda işletmeleri yurt içi denetim sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ülke genelinde gerçekleştirilen yoğun denetimler, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlama kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bakan Yumaklı, kurallara uymayan işletmelere yönelik yaptırımların süreceğini vurguladı.

Rekor sayıda denetim gerçekleştirildi

Bakanlığa bağlı ekipler, 1–30 Kasım 2025 tarihleri arasında yurt genelinde toplam 122.271 adet gıda denetimi gerçekleştirdi. Bu sayı, gıda güvenliğine verilen önemin ve sahada yapılan çalışmaların büyüklüğünü gösteriyor. Denetimlerde, hijyen, etiketleme, son kullanma tarihi ve gıda mevzuatına uygunluk gibi kritik konular titizlikle incelendi.

Yüksek idari para cezası ve yasal işlemler

Yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırılık ve uygunsuzluk tespit edilen işletmelere karşı yasal işlemler başlatıldı. Bakan Yumaklı'nın açıklamasına göre;

1.963 adet işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Toplamda 141 milyon 303 bin 503 TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca, durumu daha ağır olan ve mevzuata ciddi aykırılıklar barındıran 17 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Denetimler kararlılıkla devam edecek

Bakan Yumaklı, açıklamasının sonunda, denetim faaliyetlerinin kararlılıkla ve artırılarak devam edeceğinin altını çizdi. "Denetimlerimize kararlılıkla devam ederek, kurallara uymayan firma ve işletmelere gereken yaptırımları uygulamayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullanan Yumaklı, bu sayede hem tüketici sağlığını korumayı hem de sektördeki adil rekabet ortamını tesis etmeyi hedeflediklerini belirtti.

İşini hakkıyla yapanlara teşekkür

Bakan Yumaklı, açıklamasında ayrıca, vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak adına işini özveriyle ve mevzuata uygun şekilde yapan tüm işletme, esnaf ve firmalara teşekkür etti. Gıda güvenliğinin, kamu kurumları, sektör paydaşları ve tüketicilerin iş birliğiyle sağlanabileceğinin önemine dikkat çekti.