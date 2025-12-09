İfade Özgürlüğü Derneği'nin (İFÖD) paylaştığı bilgilere göre karar, 8 Aralık 2025 akşam saatlerinde uygulamaya konuldu. Erişim engelinin İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildiği belirtilirken, kararın gerekçesi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Platforma Türkiye içinden erişim sağlanamazken, yurt dışı kaynaklı girişlerde herhangi bir sorun yaşanmadığı rapor edildi.

Erişim Engeli Kararının Detayları

İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar, 8 Aralık itibarıyla BTK sistemlerine işlendi ve siteye erişim durduruldu. Kararın içeriği ve hangi gerekçeyle alındığı, erişim engeli sorgulama ekranlarında detaylı olarak yer almadı. Bu durum, hem platform yetkilileri hem de kullanıcılar nezdinde belirsizliğe neden oldu.

Hukuki sürecin nasıl işlediğine dair detaylar henüz netleşmese de, kararın bir tedbir uygulaması olduğu düşünülüyor. Genellikle bu tür kararlar, belirli bir içeriğin çıkarılması talebi veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi iddiaları üzerine alınabiliyor. Ancak somut gerekçenin, mahkeme dosyasının incelenmesiyle ortaya çıkması bekleniyor.

Armut.com'dan İlk Açıklama

Erişim engelinin ardından Armut.com, sosyal medya hesapları üzerinden konuyla ilgili bir duyuru yayınladı. Şirket, kararın kendilerine henüz resmi yollarla tebliğ edilmediğini belirtti. Erişim engelinin mesai saatleri sonrasında uygulanması nedeniyle mahkeme kararına ve gerekçesine ulaşamadıklarını ifade eden yetkililer, durumu yakından takip ettiklerini vurguladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, hukuk biriminin sabah saatlerinde adliyeye giderek dosyayı inceleyeceği bilgisi verildi. Açıklamada, "Haksız olduğuna inandığımız bu erişim engelinin kaldırılması için gerekli tüm hukuki girişimleri ivedilikle başlatacağız" denildi. Ayrıca sürecin detayları netleştiğinde hizmet verenlerin ve kullanıcıların bilgilendirileceği kaydedildi.

Armut.com Nedir?

2011 yılında kurulan Armut.com, Türkiye'nin en büyük online hizmet platformlarından biri olarak faaliyet gösteriyor. Temizlik, tadilat, nakliyat, usta bulma ve özel ders gibi kategorilerde hizmet almak isteyen kullanıcıları, ilgili profesyonellerle bir araya getiriyor. Yüz binlerce kullanıcısı ve hizmet vereni bulunan platform, sektördeki dijital dönüşümün önemli aktörleri arasında yer alıyor.