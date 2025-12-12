Son Mühür- Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın aktardığı bilgilere göre Revna Sarıgül, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle Ömer Sarıgül’e boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde, ihanet iddiası yer aldı.

Revna Sarıgül, iki çocuğu için aylık toplam 1 milyon 800 bin TL nafaka talep ederken, kendisi için ise aylık 1 milyon 500 bin TL nafaka istedi. Böylece aylık nafaka talebi toplamda 3 milyon 300 bin TL’ye ulaştı.

1,5 milyar TL’lik tazminat talebi

Nafaka taleplerinin yanı sıra Revna Sarıgül’ün, boşanma davası kapsamında 1,5 milyar TL maddi ve manevi tazminat talebinde bulunduğu öğrenildi. Talep edilen bu tutar, davayı kamuoyunda “rekor tazminatlı boşanma davaları” arasına taşıdı.

Uzaklaştırma kararı alındı

Revna Sarıgül’ün dava sürecinde, Ömer Sarıgül hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da belirtildi. Dilekçede, evlilik sürecinde defalarca aldatıldığı iddiasının yer aldığı ifade edildi.

Karşı dava hazırlığı

Turizm sektöründe faaliyet gösteren Ömer Sarıgül’ün ise açılan davaya karşı hukuki hazırlık yaptığı ve karşı dava açmaya hazırlandığı öğrenildi. Tarafların yargı sürecindeki taleplerinin, önümüzdeki duruşmalarda netleşmesi bekleniyor.