Son Mühür- Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltı kararı bulunan eski hakem Ahmet Çakar, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gelerek ifade verdi. Çakar, işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Çakar’dan açıklama: “Serbestsiniz, adli kontrol yok”

İfade işlemleri sonrası basın mensuplarına konuşan Çakar, savcılık tarafından serbest bırakıldığını belirterek, “Bana 'Buyrun gidin' dediler. İfade sırasında sorulan soruları yanıtladım. Ne olacak diye sorduk, 'Serbestsiniz, adli kontrol yok' dediler. Eşim ve çocuklarım yanımda, ay sonunda gelecek” ifadelerini kullandı.

Hayatını savcıya borçlu olduğunu söyledi

Kalp rahatsızlığı sürecine de değinen Çakar, “Şu anda yaşıyorsam, ölmemişsem bunu savcıma borçluyum. Derin bir koroner daralma vardı ve sinsi ilerliyordu. Belki de bir arabada rahatsızlanıp ölecektim” şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolüne getirilen Çakar, gazetecilerin “Neden gözaltına alındınız?” sorusuna “Bilmiyorum” yanıtını vermişti. Rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırılan Çakar’a anjiyo yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında tutuklamalar

Soruşturma çerçevesinde, Adana Demirspor eski başkanı Murat Sancak, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Alassane Ndao ve Ahmet Okatan’ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı.

Savcılığın açıklamasına göre; MASAK raporları ve yasal bahis platformlarından elde edilen veriler doğrultusunda yapılan banka incelemelerinde, Çakar ve yurt dışında bulunan eşinin hesaplarında olağandışı işlemler tespit edildi.

Çakar’ın ve eşinin hesaplarındaki yüklü para transferleri

Savcılık sevk yazısında, Çakar ve eşinin hesaplarında 2017 sonrası dönemde yoğun para transferleri olduğu belirtildi. Buna göre, 4.759 işlemle 60 milyon 376 bin TL tutarında para alımı ve 1.437 işlemle 47 milyon 130 bin TL tutarında para gönderimi gerçekleştirildiği kaydedildi.