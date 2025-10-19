Son Mühür- Şarkıcı Melek Mosso ve Serkan Sağdıç’ın iki yıl süren evlilikleri, 18 Ekim’de görülen duruşmada tek celsede sona erdi. Çift, “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” gerekçesiyle anlaşmalı olarak boşandı. Mahkemeye sundukları protokolde tarafların birbirlerinden herhangi bir nafaka, tazminat ya da mal paylaşımı talebinde bulunmadığı öğrenildi.

Mahkeme sonrası sarıldılar

Mosso ve Sağdıç, boşanma davasının ardından adliye çıkışında birbirlerine sarıldı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, ikilinin medeni tavırları takipçileri tarafından takdirle karşılandı.

“Birbirimizin hayatında özel bir yere sahip olduk”

Melek Mosso, ayrılık kararını daha önce sosyal medya hesabından duyurarak şu açıklamayı yapmıştı:

“Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi ortak bir kararla, fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk.”

Sahneye çıkıp duygularını paylaştı

Boşanma gününün akşamında sahne alan Mosso, konser sırasında evliliğinin bitişine dair samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şarkıcı, “Bildiğin severek ayrıldık. Birbirimize kötülük yapmak istemedik. Bazen ilişkiler toksik olur ya, birbirine enayilik yaparsın. Biz onu yapmak istemedik” dedi.

“Doğru zamanda dur demeyi bildik”

Melek Mosso konuşmasının devamında duygularını şu sözlerle ifade etti: “O kadar çok seviyorum, o kadar sevdiğim bir insan ki… Doğru yerde, doğru zamanda ‘dur’ demeyi bilmek gerekir bazı aşklarda. Belki sonra bir zamanda kavuşmak dileğiyle diyerekten ayrıldık.”