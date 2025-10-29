Antalya’nın Kemer ilçesinde bir dönem belediye başkanlığı yapan Mustafa Gül, son günlerde ortaya çıkan iddialarla tekrar gündeme geldi. İlçede bir esnafın şikayeti üzerine gözaltına alınan Gül, bölge siyasetinde ve kamuoyunda dikkatleri üzerine topladı. Olay, Antalya’da özellikle siyaset ve iş dünyasında önemli bir yankı uyandırdı.

Mustafa Gül’ün gözaltına alınması, görev yaptığı yıllar ve bölgedeki etkinliği nedeniyle yerel halk arasında sıkça konuşuluyor. Gül’ün adı, daha önce de farklı alanlarda yaptığı çalışmalar, sivil toplum faaliyetleri ve uzun yıllar süren belediye başkanlık deneyimi ile öne çıktı.

Mustafa Gül kimdir?

Mustafa Gül, 1961 yılında Antalya’nın Kemer ilçesinde doğdu. Eğitim hayatının ilk yıllarını Kemer’de geçirip, lise öğrenimini Antalya’da tamamladı. Gül, iş yaşamına turizm sektöründe atıldı ve yıllar içinde işletmecilikte deneyim kazanarak bölgesinde tanınan bir isim oldu. Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile başladı. 1994-1999 yılları arasında ilk kez Kemer Belediye Başkanı seçildi. Daha sonraki yıllarda Milliyetçi Hareket Partisi’ne (MHP) geçti ve hem 2009 hem de 2014 yerel seçimlerinde yeniden belediye başkanı oldu. Toplamda üç dönem boyunca bu görevi yürüttü. Aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik ve kuruculuk yaptı. Özel hayatında da 2015’te Neşe Gül ile evlenen Mustafa Gül’ün dört çocuğu bulunuyor.

Gözaltı gerekçesi ve iddialar

Mustafa Gül, Kemer’de faaliyet gösteren bir esnafın şikayeti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şikayet sahibinin ifadesine göre Gül, “nüfuz ticareti” ve “dolandırıcılık” iddialarıyla suçlanıyor. Dosyadaki ilk bulgular, Gül’ün bir davada bilirkişiye etki edeceğini öne sürerek esnaftan 10 bin dolar talep ettiğini, anlaşmanın ardından paranın bir kısmının elden verildiğini ortaya koyuyor. Yürütülen soruşturmada, evde yapılan aramada seri numaraları alınmış paraların ele geçirilmesi, iddiaların ciddiyet kazandığını gösterdi. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açtığı soruşturma kapsamlı biçimde sürüyor.

Bölgedeki etkisi

1961 doğumlu Mustafa Gül, 64 yaşında ve hem iş hem siyaset dünyasında 30 yılı aşkın tecrübesiyle biliniyor. Kemer ve Antalya çevresinde uzun yıllar belediye başkanlığı yapan Gül, aynı zamanda bölgenin turizm ve sivil toplum alanlarında aktif isimlerinden biri oldu. Bölgenin gelişimine katkıları ve geçmişte yürüttüğü projelerle kamuoyunda sıkça adından söz ettirdi.

Gül’ün gözaltına alınmasıyla ilgili süreç devam ediyor ve gelişmeler bölge halkı tarafından yakından takibe alındı. Olay, Kemer’de yerel yönetimlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik konularını yeniden tartışma gündemine taşıdı.