Hüseyin Gün, 2025 yılında Ekrem İmamoğlu soruşturmasında adı geçen ve casusluk suçlamasıyla tutuklanan bir isim olarak gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, yabancı ajanslar lehine ajanlık ve dijital istihbarat operasyonlarıyla ilişkilendirildi. Soruşturma belgelerinde Hüseyin Gün’ün İngiltere ve ABD’de uzun yıllar yaşadığı, uluslararası teknoloji yatırımları yaptığı ve açık kaynak istihbaratı (OSINT) alanında profesyonel olarak çalıştığı belirtiliyor. 1974 Almanya doğumlu olan, liseyi İngiltere’de tamamlayan ve genetik mühendisliği eğitimi alan Gün’ün, çeşitli uluslararası şirketlerde görev aldığı biliniyor.

Hüseyin Gün kimdir?

Özellikle İngiliz istihbarat örgütü MI6 ile bağlantılı olduğu iddia edildi ve kendisinin etkin pişmanlıktan yararlanarak yüzlerce sayfalık ifade verdiği kamuoyuna yansıdı. Eğer açıklamalarında yer verdiği detaylar doğruysa, seçim kampanyalarında veri analizi ve teknik danışmanlık rolü üstlendi. ABD İstihbarat Servisi’nde (CIA) çalışmış olan Aaron Barr isimli bir ortakla, “Piiq” adlı firma aracılığıyla birlikte çalıştığını ve bu firmada istihbarat tekniklerini kullanarak dijital kampanya yönetimi, analiz, bilgi sızdırma ve kriptolu iletişim süreçlerinde görev aldığını söyledi. Soruşturma belgelerinde İmamoğlu’nun seçim kampanyası ekibiyle irtibat kurduğu, Necati Özkan ile birlikte seçim stratejileri, veri analizi ve sosyal medya manipülasyonu gibi teknik başlıklarda işbirliği yaptığı kayda geçti.

Kısacası, Hüseyin Gün istihbarat kökenli, uluslararası dijital istihbarat operasyonlarında görev almış ve seçim sürecinde teknik danışmanlık yapan bir isim olarak dosyada yer aldı. Tutuklanma süreci, etkin pişmanlık ve uzun ifade süreciyle İmamoğlu dosyasının kilit figürü haline geldi. Hem casusluk suçlamaları hem de istihbarat alanındaki teknik yetkinliğiyle kamuya yansıdı.