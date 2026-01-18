Son Mühür - ATV’de yayımlanan Esra Erol’da programında geçen “şeriat” diyaloğu kısa sürede geniş çaplı bir tartışmaya yol açtı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin konuya ilişkin açıklamaları ise polemiği daha da büyüttü. Destici, "Açıkça inancımızı, değerlerimizi aşağılayan birisi nasıl oluyor da hükümetten, devletten sınırsız destek aldığı söylenen bir kanalda hâlâ program yapabiliyor?" ifadelerini kullandı.

Programın son bölümünde bir konuğun “Şeriatın kestiği parmak acımaz” sözleri üzerine Esra Erol’un, "Şeriat burada yok, Orta Doğu'da var" şeklindeki yanıtı stüdyodaki izleyicilerden alkış aldı. Bu görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, farklı kesimlerden gelen sert eleştiriler de gündeme geldi.

HÜDA PAR'dan da tepki gelmişti

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, "Esra Erol sevdasının arkasında ne var? ATV yönetimi tüm tepkilere ve değerlerimize yaptığı saldırılara rağmen Esra Erol' u ısrarla televizyonda tutup bu iğrençlikleri işlemesine niye göz yumuyor? Mesele reyting mi? Eğer mesele reyting ise inancımızın değerlerimizin ve genel ahlakın reytinge kurban edildiğini söylemek yanlış değildir. Toplum adına biz soruyoruz; Esra Erol'un programı ne zaman kapatılacak ve bu kadın televizyondan ne zaman kovulacak?'' şeklinde tepki göstermişti.

Tartışmaya BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı. Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Esra Erol’u ve programı eleştirerek hedef aldı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Şeriat Kur'an demektir.

Şeriat İslam demektir.

Şeriat Müslüman demektir.

Müslüman Türk demektir.

Şeriat adalet demektir." "Açıkça inancımızı aşağılayan birisi...'' ''Destici, açıklamasının devamında programın yayınlandığı kanalı da eleştirerek, "Açıkça inancımızı, değerlerimizi aşağılayan birisi nasıl oluyor da hükümetten, devletten sınırsız destek aldığı söylenen bir kanalda hâlâ program yapabiliyor?" Sosyal medya ikiye bölündü Esra Erol’un ifadeleri ve sonrasında gelen siyasi açıklamalar, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar iki farklı görüşte birleşti; bir kesim Erol’un sözlerini laikliğe vurgu olarak değerlendirirken, diğer kesim ise açıklamaların dini değerlere yönelik saygısızlık içerdiğini savundu.