Operasyonun detaylarına göre, Çeçenoğlu ve diğer şüphelilerin müsabaka sonuçlarını etkilemeye yönelik girişimlerde bulundukları öne sürülüyor. MASAK raporları ve teknik takip verileriyle desteklenen soruşturmada, futbolcunun banka hesap hareketleri ve iletişim kayıtları incelemeye alındı. Emniyet güçleri, İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek soruşturmayı derinleştiriyor.

Mustafa Çeçenoğlu Kimdir?

12 Ocak 1994 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Çeçenoğlu, profesyonel futbol kariyerini sürdürüyor. Şu anda Belediye Kütahyaspor kadrosunda yer alan oyuncu, orta saha pozisyonunda görev yapıyor. Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarında lisans numarası 957200 olarak geçen Çeçenoğlu'nun, kulübüyle olan sözleşmesi 31 Ağustos 2025 tarihinde başladı ve 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam edecek. Kariyeri boyunca çeşitli takımlarda forma giyen deneyimli isim, son gelişmeyle birlikte adli bir sürecin öznesi haline geldi.

Soruşturmanın Kapsamı ve Suçlamalar

Savcılık makamı, soruşturma kapsamında toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Bu isimlerden 14'ünün aktif futbolcu olduğu belirtiliyor. İddialara göre, şüpheliler arasında yer alan Mustafa Çeçenoğlu ve diğer futbolcular, görev aldıkları maçlarda rakip takım lehine bahis oynayarak skor manipülasyonu yapmaya çalıştı.

Soruşturma dosyası, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde şekilleniyor. MASAK tarafından hazırlanan mali raporlar ve bahis şirketlerinden temin edilen veriler, suçlamaların temel dayanağını oluşturuyor. Operasyon kapsamında Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur gibi tanınmış isimlerin de gözaltı listesinde bulunduğu biliniyor. Yetkililer, dijital materyallerin incelenmesinin ardından sürecin yargı aşamasına taşınacağını belirtiyor.