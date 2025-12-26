Operasyonun en çarpıcı detaylarından biri ise Tufan Kelleci'ye yöneltilen suçlamaların içeriği oldu. İddiaya göre Kelleci, formasını giydiği takımın maçlarında rakip takımın kazanacağına dair bahis oynadı ve müsabaka sonucunu bu yönde etkilemeye çalıştı. MASAK raporları ve teknik takip sonucu elde edilen bu bulgular, soruşturmanın seyrini değiştirdi. Emniyet birimleri, şüphelinin banka hesap hareketlerini ve dijital materyallerini incelemeye devam ediyor.

Tufan Kelleci Kimdir?

Soruşturmanın odağındaki isimlerden biri olan Tufan Kelleci, 24 Ekim 1993 tarihinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerini sürdüren savunma oyuncusu, şu anda Polatlı 1926 Spor Kulübü forması giyiyor. Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre lisans numarası 1455086 olan Kelleci'nin, kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam ediyor. Alt liglerde çeşitli takımlarda görev alan oyuncu, son gelişmeyle birlikte adli bir soruşturmanın öznesi haline geldi.

Soruşturmanın Kapsamı Genişliyor: 14 Futbolcu Listede

Yasa dışı bahis soruşturması sadece Tufan Kelleci ile sınırlı kalmadı. Başsavcılığın talimatıyla 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, bu isimlerden 14'ünün profesyonel futbolcu olduğu açıklandı. Operasyon kapsamında Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı, Eyyüp Can Temiz gibi isimler de gözaltına alındı. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü ve özellikle alt liglerdeki manipülasyon iddialarının mercek altına alındığını vurguluyor.

Kendi Maçına Bahis İddiası

Soruşturma dosyasındaki en ciddi suçlamalardan biri, futbolcuların kendi oynadıkları maçlara bahis yapmalarıyla ilgili. Tufan Kelleci ve diğer bazı şüphelilerin, sahada görev aldıkları müsabakalarda, takımlarının aleyhine sonuçlanacak şekilde bahis oynadıkları öne sürülüyor. Bu durum, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ve Türk Ceza Kanunu kapsamında ağır yaptırımlar öngören bir suç teşkil ediyor. Savcılık, müsabaka görüntüleri ve şüphelilerin iletişim kayıtlarını karşılaştırarak delil toplama sürecini yürütüyor.