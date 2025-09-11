Son Mühür- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son dönemde tartışma konusu olan “suça sürüklenen çocuklar” meselesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, açıklamasında çocukların suç ve şiddet ortamında yetişmesinin hem bireysel hem de toplumsal açıdan ciddi riskler oluşturduğunu vurguladı.

Çocuk masumiyetinin önemi

Bahçeli, açıklamasında çocuk kavramının masumiyetle özdeşleştiğine dikkat çekerek, “Çocuk demek, gerçek anlamıyla saflık ve korunmayı ifade eder” ifadelerini kullandı. Henüz reşit olmayan bireylerin hukuken filli ehliyet kullanamayacaklarının altını çizen Bahçeli, çocukların suça sürüklenmesinin sosyal, ekonomik ve psikolojik nedenlerinin detaylı şekilde araştırılması gerektiğini söyledi.

Suç ve terörün çocuk üzerindeki etkileri

Son yaşanan vakalara da değinen Bahçeli, İzmir Balçova’da bir polis karakoluna saldıran 16 yaşındaki genç ile Ankara Pursaklar’da küçük yaştaki bir çocuğun işlediği cinayeti örnek gösterdi. “Çocuktan katil veya terörist olmaz, ancak çevresel faktörler bunu mümkün kılabilir” diyen Bahçeli, suç işleyenlerin ve bunları azmettirenlerin göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Toplumsal sorumluluk ve aileler

Bahçeli, çocuk yetiştirmede anne ve babaların rolüne dikkat çekerek, aile ve toplumun çocukları doğru değerler ile donatmasının önemini vurguladı. Sosyal ve çevresel zafiyetlerin çocukları yalnızlığa ve yozlaşmaya sürükleyebileceğini ifade eden Bahçeli, çocuk istismarının hem iç hem de dış tehditler açısından ciddi bir risk oluşturduğunu dile getirdi.

Hukuki ve güvenlik önlemlerine vurgu

MHP lideri, suçla mücadelede dört temel boyutun önemine değindi: kolluk, adalet, infaz ve yasama. Bu alanlarda etkinlik sağlanmasının toplumsal güvenlik ve huzur için kritik olduğunu belirten Bahçeli, kolluk güçleri ve adalet kurumlarının çalışmalarına teşekkür etti. Ancak bazı durumlarda tekrar suç işleyenlerin serbest bırakılmasının “kuşku uyandırıcı” olduğunu söyledi.

Yeni yasal düzenlemeler gereği

Bahçeli, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye yönelik kapsamlı bir hukuki düzenleme çağrısında bulundu. Öneriler arasında; önleyici kolluk ve caydırıcı adalet uygulamalarının etkinleştirilmesi, silah kullanımının sıkı şekilde denetlenmesi, internet ve sosyal medyada suç özendirici içeriklerin takibi, 15-18 yaş grubundaki ceza indirimlerinin yeniden değerlendirilmesi ve suçlulara adil yargılama süreçlerinin hızlandırılması yer aldı.

İç ve dış tehditlere karşı uyarı

Bahçeli, FETÖ ve benzeri yapıların çocukları suça sürükleyerek toplumsal kaos yaratmaya çalıştığını belirtti. İç ve dış tehditlere karşı uyanık olunması gerektiğini vurgulayan MHP lideri, çocukların güvenliği ve geleceği için devletin tüm birimlerinin seferberlik ruhuyla hareket etmesi çağrısında bulundu.

Gelecek nesillerin korunması

Açıklamasını, “Gelecek nesillerimizin çaresiz ve korkuyla çevrili bir hayat yaşamalarına asla göz yummayacağız” ifadeleriyle tamamlayan Bahçeli, çocukların korunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğunu ve tüm paydaşların bu konuda üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti.