İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yoğun bakımda tedavisi süren Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için kaleme aldığı şiiri, konuk olduğu bir televizyon kanalında yayımlanan programda kamuoyuyla paylaştı. Canlı yayında okunan şiir, stüdyoda ve ekran başındaki izleyicilerde duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yazdığı şiirde şu ifadeler yer aldı:

İnsan, insan yaşadığı yere benzer.

O yerin suyuna, o yerin toprağına.

İnsan yalnızca bir bedenden ibaret değildir.

İnsan temas ettiği hayatlarda bıraktığı izlerin toplamıdır aynı zamanda.

Yaşadığımız yerler bizi şekillendirir.

Bazen bir şehir, bazen bir oda.

Bazen bir hastane koridoru.

İnsanın bütün hikâyesini alır içine.

İnsan sevdiklerine benzer.

Çünkü insan en çok sevdiği kadar insandır.

Yorulur bazen hayattan, yalandan, sahtelerden.

Ama sevgiden yorulmaz insan.

Sevmek yormaz insanı

Ve sevgi asla insandan vazgeçmez.

İnsan yaşadığı yere dönüşür.

Zamanla acılarımız bile benzer bize.

Bir ezgi olur, yapışır türkülere.

Sessizlik bir direnme biçimi olur.

Ve insan en çok gidemediği yere benzer.

Belki de bu yüzden hayat

Her zaman yarım kalan bir hikâyedir.

Sonu hep hüzünlü,

Hep eksik.

Ama bazı insanlar

O yarım hikâyeyi

Çok iyi bir yürekle

Ve onurla taşır,

Bıraktığı bütün izlerde

Kaldıkça sevdikleriyle.

Bu dizeler;

Yaşamla sessiz ve ağır bir mücadele veren

Gülşah Durbay için,

Sevgili kardeşim için,

Bir insanın hatırlanma hakkına saygıyla okunur.