İzmir'in Ödemiş ilçesinde, büyük dedesinden miras kalan ayakkabıcılık mesleğini başarıyla sürdüren 41 yaşındaki girişimci Adnan Gargı, aile geleneğini modern iş stratejileriyle birleştirerek kendi markasını oluşturdu. Gargı, el işçiliğiyle ürettiği ayakkabıları e-ticaret platformları üzerinden yurt dışına ihraç ederek küresel pazarda rekabet eden bir firma haline geldi.

Tarihi Arasta Çarşısı'ndan başlayan dört kuşaklık miras

Gargı ailesinin meslek serüveni, 1900'lü yılların başında, Adnan Gargı'nın büyük dedesi Nazif Gargı ile başladı. Tarihi Arasta Çarşısı'nda önemli bir yemeni ustası olarak tanınan Nazif Gargı, yemeniciliğin yanı sıra dericilikle de ilgilenmiş ve ustalığını sonraki nesillere aktarmıştı.

Nazif Gargı'nın oğlu İsmail Gargı ve torunu Necip Gargı da bu mesleği aynı çarşıda sürdürerek aile mirasını yaşattı. Yaklaşık 55 yıl çalışan dedesi İsmail Gargı'dan işleri 1990 yılında devralan Necip Gargı, onlarca kişiyi istihdam etti. Necip Gargı, 1995 yılında oğlu Adnan'ı da yanına alarak dördüncü kuşağın temelini attı. Adnan Gargı, son 10 yıldır ise işleri bizzat kendisi yönetiyor.

Markalaşma ve E-Ticaretle gelen küresel başarı

Ailesinden edindiği geleneksel ustalığı, modern üretim ve pazarlama teknikleriyle sentezleyen Adnan Gargı, İzmir kent merkezine 113 kilometre uzaklıktaki Ödemiş'te markalaşma kararı alarak firmasına kurumsal bir kimlik kazandırdı. Bu stratejik adım, firmanın rekabetçi kalmasını sağladı. Gargı, şartlara ayak uyduramayan firmaların kapandığı bir ortamda, e-ticarete geçiş yaparak hayatta kalmayı başaran nadir ayakkabı üreticilerinden biri olduklarını vurguluyor.

Gargı, ürettikleri kadın ve erkek bot, klasik ve spor ayakkabı çeşitlerinin büyük çoğunluğunu e-ticaret kanalları üzerinden tüketiciye ulaştırıyor. Şu an 40 kişiye istihdam sağlayan Gargı'nın markası, Almanya ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere 10 farklı ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Üretim kapasitesi yıllık 50 bine ulaştı, beşinci kuşak işte

Adnan Gargı, güncel moda trendlerine uygun, kaliteli deri ve el işçiliğiyle üretim yapmanın kendilerine önemli bir rekabet avantajı sağladığını belirtiyor. E-ticarete geçişlerinin beklenenden çok daha iyi bir performans gösterdiğini ifade eden Gargı:

"Kendi ürünlerimizi ve markamızı satma hedefiyle e-ticarete başladık ve ummadığımız bir başarı yakaladık. Şu anda yıllık yaklaşık 50 bine yakın çift ayakkabı üretiyoruz. Dededen, babadan gelen bu üretimi sürdürmek çok gurur verici. En önemlisi, oğlum da şu an üretimde çalışıyor," sözleriyle beşinci kuşağın da mesleğe başladığını müjdeledi.

Adnan Gargı'nın babası, 72 yaşındaki Necip Gargı ise babasından devraldığı mesleğin oğlu ve torunu tarafından sürdürülmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.