Son Mühür / Atakan Başpehlivan - Gamze Eskiköy İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kooperatif usülsüzlüğü davasıyla ilgili tutuksuz yargılanan sanıkların mahkeme ifadeleri sürüyor. Son olarak, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, yaptığı savunmasında hakkındaki suçlamaları ret ederek, beraatini talep etti.



Erdoğan’dan kısa ve net savunma



İZSU Genel Müdürü Erdoğan mahkemede yaptığı açıklamada, emniyette verdiği ifadesini tekrarladığını belirterek, dahil olduğu toplantıların hiç birinde kooperatif meselesi ile ilgili bir durumun yaşanmadığının altını çizdi ve mahkeme heyetinden beraatini istedi.



Gürkan Erdoğan: Suçlamaların hiç birini kabul etmiyorum



Erdoğan, konuyla ilgili mahkemede yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Ben hakkımdaki suçlamalarla ilgili ifade vermiştim. Söylediklerimi tekrarlıyorum. Benim dahil olduğum toplantıların hiç birinde kooperatiflerle ilgili bir konu görüşülmedi ve genel müdüre verilen yetkili imzam yok. Bu nedenle benimle ilgili suç iddiaların hiç birini kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum.”

Muhabir: Atakan Başpehlivan