Son Mühür- 1950'lerden itibaren kırsal-kent ikileminde tercihini knetten yana kullanan Türkiye her geçen gün artan trafik sorunuyla artık dünyanın da gündeminde.

Türkiye'nin en kalabalık üç şehri olan İstanbul, Ankara ve İzmir, konusunda en saygın araştırmalardan biri olan INRIX 2025 Küresel Trafik Puan Tablosu'nda el ele zirve yolculuğuna çıkmış durumda.

Geçtiğimiz yıl da birinciliği kimseye kaptırmayan İstanbul bu yıl da listenin birinci sırasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 105 saat olan trafikte kayıp zamanın bu yıl 118 saate çıktığı görülüyor.

İstanbul'u sırasıyla Meksiko Ctiy, Chicago ve New York takip ediyor.

Trafiğin getirdiği maliyet hesaplanmalı...

Çevre Bakanlığı eski Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk,

''İstanbul üst üste ikinci kez en yoğun kentsel alanlar listesinde zirveye yerleşti. Trafik gecikmeleri 2024'e göre yüzde 12 artarak 118 saate çıktı.

İstanbul trafik yoğunlu (sıkışıklığı) bakımından 2024 yılında 105 saat ile zirve yapmıştı. 2025 yılında İstanbul'da trafik yoğunluğu 118 saate çıkmıştır. 2024 yılına göre trafik yoğunluğu (sıkışıklığı) yüzde 12,4 artmıştır.

İstanbul'da trafik hızı 20 km/saat'e düşmüştür.

Trafik yoğunluğunun (sıkışıklığının) İstanbul'a veya İstanbullulara getirdiği maliyet hesaplanmalıdır.'' uyarısında bulundu.

Prof. Öztürk'ün İstanbul için uyarısı kadar aynı sorunun Ankara v e İzmir için de geçerli olduğu görülüyor.

INRIX 2025 Küresel Trafik Puan Tablosu'nda geçtiğimiz yıl 28'inci olan Ankara bu yıl 20'inci sırada yer alıyor.



En hızlı kötüye gidiş rekoru ise İzmir'de...



Geçtiğimiz yıl 67'inci sırada yer alan İzmir bu yıl çok daha kötü bir trafik performansıyla listede Ankara'nın hemen ardından 21'inci sırada yer alıyor.

Ankara'da trafikte geçtiğimiz yıl 60 olan kayıp saat bu yıl 71 kayıp saate çıkarken İzmir bu alanda da kırık bir karneyle karşılaşıyor.

Geçtiğimiz yıl trafikte 47 kayıp saati olan İzmir'de bu yıl bu rakam 72 kayıp saate yükselmiş görünüyor.