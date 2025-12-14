Türkiye’nin önemli kışlık sebze üretim merkezlerinden olan İzmir’in bereketli Menemen Ovası’nda, kış sofralarının gözdesi olan brokolinin hasat dönemi başladı. İzmir genelinde 60 bin tonu aşan rekolte beklentisi üreticiyi umutlandırırken, tarlada 10 ila 15 lira arasında satılan ürün, pazar tezgahlarına ulaştığında fiyatının üç katına, 40-50 TL seviyelerine çıktığı gözlemleniyor.

Menemen Ovası’ndan Türkiye sofralarına kışlık sebze akışı

Verimli toprakları ve elverişli iklim koşullarıyla dikkat çeken Menemen Havzası'nda, tarım işçileri sabahın erken saatlerinde tarlalara girerek zorlu kış şartlarına rağmen brokolileri toplamaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ülke genelindeki brokoli üretiminin yaklaşık %50’lik kısmı İzmir tarafından karşılanıyor; bu üretimde özellikle Menemen, Torbalı ve Ödemiş havzaları başı çekiyor.

Bu yıl, İzmir genelindeki brokoli rekoltesinin önceki yılların ortalamasını koruyarak 65 bin ton civarında gerçekleşmesi öngörülüyor. Hasadı tamamlanan ürünler, büyük kamyonlarla başta İstanbul ve Ankara olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki büyük hal merkezlerine sevk ediliyor.

Üretici verimden memnun, maliyetlerden şikayetçi

Yanıköy’de yaklaşık 20 yıldır babadan kalma tarım mesleğini sürdüren üretici Turgay Yıldırım, bu yılki verimden memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Ancak Yıldırım, artan üretim maliyetlerinin kar marjlarını ciddi şekilde baskıladığını belirtti:

"Türkiye’nin kışlık sebze üretim üslerinden biri olan Menemen’de ıspanak, karnabahar, brokoli, lahana gibi birçok sebze yetiştiriyor ve bunları ülkenin birçok noktasına gönderiyoruz. Brokoli dikimi çok zahmetli bir süreçtir; karık açar, özenle diker ve adeta çocuğumuz gibi bakarız. Buna rağmen brokoliyi hale 10 liradan satıyoruz. Halde ise pazarcı ve marketler üzerine ciddi komisyonlar ekleyerek fiyatı 40-50 lira civarına çıkarıyorlar. Bu dengesizlik hem halkı hem de bizi mağdur ediyor. Biz düşük fiyata ezilirken, tüketici yüksek fiyata almak zorunda kalıyor ve bu sorun bir türlü çözülemiyor."

Brokoli hasadı Mart ayına kadar sürebilir

Tarlalarda kadın işçiler tarafından özenle sapından kesilerek kasalara yerleştirilen brokolileri taşıyan tarım işçisi Arif Budak, hasat sürecinin zorluğunu gözler önüne serdi. Budak, Ekim ayında ekilen brokolinin kesiminin Aralık ayında başladığını ve mahsulün durumuna göre kesimin Mart ayına kadar devam edebildiğini aktardı.

Budak, mesaiye sabah 06.00’da başlayıp 07.30’da kesime girdiklerini belirterek, "Gerçekten çok zor, sürekli çamurun içindeyiz. Ancak halk arasında 'yeşil altın' olarak bilinen brokoli, zahmetli olmasına karşın çok güzel ve sağlıklı bir ürün. İçeriği sayesinde bağırsaklara ve genel insan sağlığına çok iyi geliyor," diyerek ürünün faydalarına dikkat çekti.