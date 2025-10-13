İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, hakkında soruşturma izni talep edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaret etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sürecine ilişkin gelişmelerin ardından yapılan görüşme, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Dervişoğlu, “Hem yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi almak hem de duruşumuzu göstermek adına Sayın Yavaş’ı ziyaret ettik” dedi.

“Mansur Yavaş ismiyle bu soruşturmalar yan yana bile gelmez”

Parti lideri Dervişoğlu, soruşturma sürecine ilişkin sert açıklamalarda bulunarak Yavaş’a tam destek verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın yanındayız. Geride bıraktığımız günlerde ifade ettim, bu soruşturmaların Mansur Yavaş ismiyle yan yana getirilebilmesi bile mümkün değil.”

Dervişoğlu, yürütülen soruşturmaların siyasi manipülasyonlarla gündeme taşındığını belirterek, “Görüyorsunuz ki başka yerlerden ateşlenen birtakım olaylar var. Gizlilik içinde yürütülen soruşturmaların, eski belediye başkanının ve onun ailesinin elinden basına servis edildiğine dair çok çeşitli verilere sahibiz” dedi.

“Yavaş’a duyulan güven asla aşınmaz”

Dervişoğlu, Yavaş’a yönelik iddiaların kamuoyundaki güveni sarsmayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bir siyasetçinin geriye miras bırakacağı en önemli şey güvendir. Bu soruşturmalar Sayın Mansur Yavaş’a duyulan güveni asla ve kata aşındırmaz. Çünkü insanlar siyasi bir kimlik ve kişilikle temsil ediliyorsa tarihe milletin anladığı şekilde geçer.”

İYİ Parti lideri, Yavaş’a yönelik itibarsızlaştırma çabalarına karşı duracaklarını da vurguladı:

“Mansur Yavaş ile ilgili sürdürülen itibara yönelik bu soruşturmaların bizim nezdimizde zerre hükmü yoktur.”

“Cumhuriyet paydasında herkesle bir arada olabiliriz”

Gazetecilerin, İYİ Parti ile Zafer Partisi arasındaki ideolojik farklara ilişkin sorusunu da yanıtlayan Dervişoğlu, siyasette dar ittifakların değil merkez aklın öne çıkması gerektiğini belirtti:

“Siyasette bazı temel konularda aynı şeyleri düşünebilirsiniz; ama yöntem farklılıkları nedeniyle ayrı düşebilirsiniz. Sayın Özdağ ile bazı temel konularda ortak düşünüyor olsak da yöntem farklılıklarımız olabilir. Türk siyasetinde merkez aklın hâkim olmasından yanayım. Herkesle bir arada olabiliriz, yeter ki paydamız Cumhuriyet olsun.”

Yavaş: “Tokalaşma protokol gereğiydi”

Mansur Yavaş ise sabah saatlerinde Anıtkabir’de düzenlenen Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümü töreninde Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile tokalaşması üzerine gelen soruları yanıtladı.

Yavaş, tokalaşmanın tamamen protokol gereği olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ankara’nın başkent oluşunun yıl dönümü dolayısıyla Ankara Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, Garnizon Komutanı ve Başsavcı gibi yetkililer törene katıldı. Herkesle tokalaştığımız gibi Sayın Başsavcı ile de tokalaştık. Özel bir görüşme ya da konuşma olmadı. ‘İyi günler’ deyip ayrıldık.”

Yavaş, “İnsanlar kamu görevlisi sıfatıyla yan yana gelebilirler, bunun dışında başka bir anlam yüklenmemelidir” diyerek iddiaları net bir şekilde yalanladı.