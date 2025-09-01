ABD’nin New York kentinde bisiklet taksi sürücüsü olarak çalışan Türk vatandaşı Musa Çetin’in gözaltındayken fenalaşarak hayatını kaybetmesi, Türk toplumunda ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 29 yaşındaki Çetin’in ölümü, şüpheli bulundu ve arkadaşları olayın aydınlatılmasını talep ediyor. Peki, Musa Çetin kimdir, aslen nereli, neden öldü? İşte detaylar...

Musa Çetin kimdir?

Musa Çetin, New York’ta turistleri gezdirmek için kullanılan “pedicab” adı verilen bisiklet taksilerde çalışan 29 yaşındaki bir Türk vatandaşı. Çetin, Manhattan bölgesinde bu işi yaparak geçimini sağlıyordu. Türk toplumu içinde sevilen bir isim olan Çetin, arkadaşları tarafından enerjik, neşeli ve intihar eğilimi olmayan bir kişi olarak tanımlanıyor. Çetin’in sosyal medya veya kamuoyunda daha fazla kişisel bilgisi paylaşılmamış olsa da, New York’taki Türk diasporası arasında tanınan bir figürdü.

Doğum yeri ve nereli?

Musa Çetin’in doğum yeri ve aslen nereli olduğuna dair kesin bir bilgi kamuoyunda yer almıyor. Ancak, New York’ta çalışan bir Türk vatandaşı olarak, Türkiye kökenli olduğu biliniyor. Çetin’in ailesi veya kökeni hakkında detaylı bilgi bulunmamakla birlikte, Türk toplumunun bir parçası olarak New York’ta aktif bir yaşam sürdürdüğü anlaşılıyor.

Neden öldü ve olay nasıl gelişti?

Musa Çetin, 31 Ağustos gecesi trafik cezası nedeniyle New York Polisi (NYPD) tarafından gözaltına alındı. Manhattan’daki 14. Karakol’da tutulurken fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. İlk olarak Lenox Hill Hastanesi’ne götürülen Çetin, kelepçeli olduğu gerekçesiyle kabul edilmedi ve ardından Bellevue Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Çetin’in beyin ölümünün gerçekleştiği ve 1 Eylül’de hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer, Çetin’in karakolda intihar ettiğini öne sürse de, arkadaşları bu iddiayı reddediyor. Çetin’in iş arkadaşı Ceylan Gülyaz, Çetin’in boynunda asılma izi bulunmadığını ve intihar edecek bir kişi olmadığını ifade etti. Ayrıca, Çetin’in hastanede kelepçeli tutulması tepki çekti; bu durum, polislerin ihmali veya olayın şüpheli olduğu yönündeki iddiaları güçlendirdi. Ölüm nedeni hakkında resmi bir adli tıp raporu henüz açıklanmadı, ancak Çetin’in cenazesinin Türkiye’ye gönderilmesi için işlemler sürüyor.

Musa Çetin’in vefatı, New York’taki Türk toplumu ve arkadaşları arasında büyük bir üzüntü yarattı. Hastane önünde toplanan yakınları, olayın aydınlatılması için yetkililere çağrıda bulundu. New York Belediye Başkanı Eric Adams’ın Müslüman Toplum İlişkileri Danışmanı Muhammed Amin, olayın soruşturulduğunu ve polis tarafından açıklama yapılacağını belirtti. Çetin’in ölümüyle ilgili adli süreç, kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.