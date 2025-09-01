Halk TV’nin sabah kuşağında yayınlanan Yeni Bir Sabah programının sunucusu İsmail Küçükkaya, 1 Eylül Pazartesi günü ekranda yer almadı. Programın takipçileri, Küçükkaya’nın neden programa katılmadığını merak ederken, yerine Ekrem Açıkel’in sunum yaptığı görüldü. Peki, İsmail Küçükkaya neden yok, Halk TV’den ayrıldı mı, yeni bir kanala mı geçti? İşte detaylar...

İsmail Küçükkaya kimdir?

İsmail Küçükkaya, Türkiye’nin tanınmış gazeteci ve televizyon sunucularından biri. 20 Ocak 1972’de Kütahya’nın Simav ilçesinde doğan Küçükkaya, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden 1993 yılında mezun oldu. Kariyerine 1991 yılında Hürriyet gazetesinde muhabir olarak başladı, ardından Sabah, Star ve Akşam gibi gazetelerde çalıştı. 2013’ten 2022’ye kadar FOX TV’de Çalar Saat programını sunarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. 2022’de Halk TV’ye transfer olan Küçükkaya, Yeni Bir Sabah programıyla sabah kuşağında izleyiciyle buluşmaya başladı. Deneyimli sunucu, tarafsız ve dinamik sunumuyla biliniyor.

Yeni Bir Sabah programında neden yok?

1 Eylül Pazartesi günü Halk TV’de yayınlanan Yeni Bir Sabah programında İsmail Küçükkaya’nın yer almamasının nedeni, kanal ile yollarını ayırmış olması. Programın takipçileri, Küçükkaya’nın yerine Ekrem Açıkel’in sunuculuk yapmasıyla durumu fark etti. Daha önce de programda Gözde Şeker’in sunuculuk yaptığı görülmüştü. Küçükkaya’nın ekranda olmaması, sosyal medyada ve haber sitelerinde ayrılık söylentilerini gündeme getirdi. Küçükkaya, Halk TV ile olan üç yıllık sözleşmesinin sona erdiğini ve karşılıklı mutabakatla kanaldan ayrıldığını açıkladı.

Hangi kanala geçti?

İsmail Küçükkaya’nın Halk TV’den ayrıldığı kesinleşse de, yeni bir kanalla anlaştığına dair henüz resmi bir bilgi bulunmuyor. Ayrılık kararının ardından Now TV, Sözcü TV, Habertürk veya TV100 gibi kanallarla görüşme halinde olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Ancak Küçükkaya, herhangi bir kanalla anlaşmadığını ve birkaç teklifi değerlendirdiğini belirtti. Gelecekteki projeleri ve hangi platformda izleyiciyle buluşacağı, kamuoyu tarafından merakla takip ediliyor.

İsmail Küçükkaya’nın Halk TV’den ayrılması, medya dünyasında önemli bir gelişme olarak yankı buldu. Deneyimli sunucunun yeni adresi ve projeleri, izleyiciler tarafından yakından izlenmeye devam edecek.