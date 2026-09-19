Ekran başındakiler, haftanın nefes kesen maçları tamamlanır tamamlanmaz canlı yayın saatini sabırsızlıkla bekliyor. Tansiyonu yüksek tartışmalar, sansasyonel açıklamalar ve eğlenceli anlar stüdyoda yine tavan yapıyor. Gözler her pazar gece yarısına çevriliyor.

Cumartesi ve pazar akşamları futbol gündemini sarsan popüler program, klasikleşen çizgisiyle izleyicisini selamlıyor. Sahadaki rekabet kadar ekran arkasındaki söz düelloları da taraftarları ekran başına kilitliyor. Merak edilen tüm yayın ayrıntılarına göz atalım.

Beyaz Futbol ne zaman başlıyor ve hangi gün yayınlanıyor?

Beyaz Futbol, 2026-2027 futbol sezonunda her cumartesi ve pazar gecesi saat 23.30 itibarıyla Beyaz TV ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

Yayın Detayı Bilgi Kanal Beyaz TV Yayın Günleri Cumartesi ve Pazar Başlama Saati 23.30 Yayın Formatı Canlı Yayın / Tartışma

Süper Lig fikstüründe son düdük çaldıktan hemen sonra başlayan yapım, gece geç saatlere kadar sürüyor. Cumartesi geceleri haftanın ilk maçları mercek altına alınırken, asıl fırtına pazar geceleri kopuyor. Futbolseverler kaçırdıkları pozisyonların tekrarını ve özel perde arkası görüntüleri kesintisiz takip ediyor. Canlı yayın akışı hiç aksamıyor.

Beyaz Futbol stüdyosunda kimler var ve kadroda kimler bulunuyor?

Programın moderatörlük koltuğunda usta televizyoncu Ertem Şener otururken yorumcu kadrosunda Sinan Engin, Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz ve Necati Ateş söz alıyor.

Cumartesi günleri genellikle Ertem Şener ile Sinan Engin ikilisinin değerlendirmeleriyle açılış yapılıyor. Pazar günleri ise tüm ekibin eksiksiz katılımıyla Derin Futbol yayını devreye giriyor. Eski hakem Ahmet Çakar pozisyonları santim santim irdelerken, Abdülkerim Durmaz ve Necati Ateş taktik hamleleri masaya yatırıyor. Stüdyoda kahkahalar havada uçuşuyor.

Süper Lig gecelerinde programda neler konuşuluyor?

Günün öne çıkan 90 dakikaları, hakem kararlarındaki VAR incelemeleri ve kulüp başkanlarının sıcağı sıcağına yaptığı sert çıkışlar programın ana omurgasını oluşturuyor.

Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor randevularının ardından soyunma odalarından sızan özel bilgiler izleyicilerle buluşuyor. Canlı telefon bağlantıları, sosyal medyadan gelen anlık tepkiler ve stüdyodaki eğlenceli skeçler geceyi renklendiriyor. Ekran başındakiler sabahın ilk ışıklarına kadar yayından kopamıyor. Heyecan hız kesmiyor.