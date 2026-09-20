Yazın son günlerinde kışlık menemen ve domates konservesi hazırlıkları hız kazanırken, kavanozun dibine eklenen birkaç malzeme lezzette fark yaratıyor. Domates ve biberi doğrudan doldurmak yerine önce aromatik bir taban hazırlanıyor.

İşin sırrı kavanozun dibinde

Kışlık hazırlığında kullanılan yöntem oldukça basit. Sterilize edilen kavanozun dibine doğranmış soğan halkaları, salata biberi, karanfil, tane karabiber ve defne yaprağı yerleştiriliyor.

Ardından doğranmış domates ve biberler kavanoza sıkıca dolduruluyor. Böylece sebzeler beklerken alttaki malzemelerin aroması da kavanoza yayılıyor.

3 litrelik kavanoz için ölçü belli

Tarifte 3 litrelik bir kavanoz için 40 gram tuz, 115 gram şeker, 35 gram yüzde 9'luk sirke, 5 tane karabiber, 2 karanfil, 1 defne yaprağı, 1 soğan ve 2 salata biberi kullanılıyor.

Sebzeler doldurulduktan sonra kavanoza azar azar kaynar su ekleniyor ve yaklaşık 10 dakika bekleniyor.

İlk su yeniden kaynatılıyor

Bekleme süresinin ardından kavanozdaki su bir tencereye aktarılıyor. İçerisine tuz, şeker ve sirke katılıp yeniden kaynatılıyor.

Hazırlanan sıcak karışım tekrar domates ve biberlerin üzerine dökülüyor. Daha sonra kavanozların kapakları sıkıca kapatılıyor.

Bir gün boyunca kendi sıcaklığında bekliyor

Kavanozlar kapatıldıktan sonra ters çevriliyor, kalın bir örtü ya da battaniyeye sarılıyor. Yaklaşık bir gün kendi sıcaklığında soğumaya bırakılıyor.

Soğan, karanfil, karabiber ve defne yaprağı domates ile biberin aromasını belirginleştirirken sirke, tuz ve şeker de tarifin lezzet dengesini oluşturuyor.