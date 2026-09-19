Göz önünde geçen mesaisine rağmen mütevazı tavrıyla bilinen başarılı oyuncu, çocuk yaşta bağlandığı yeşil sahalara veda ettikten sonra kameraların karşısına geçti. Arama motorlarında Emin Günenç kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli gibi sorular en çok aranan başlıkların başında geliyor. Hayatına ve kariyer basamaklarına mercek tutalım.

Dizi projelerindeki performansıyla yapımcıların radarına giren Günenç, spor disiplinini set temposuna taşımayı başardı. Canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesi edinen genç oyuncu, şimdilerde özel hayatındaki mutlulukla da adından sıkça söz ettiriyor. Sevenlerinin merakı dinmiyor.

Emin Günenç kimdir ve aslen nereli?

Emin Günenç, 23 Temmuz 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen ve kökleri Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine uzanan dizi ve sinema oyuncusu olarak tanınıyor.

Çocukluk yıllarını İstanbul'da geçiren Günenç, üniversite tercihini teknik bir alandan yana kullandı ve Marmara Üniversitesi Makine Ressamlığı bölümünü bitirdi. Mezuniyetin ardından çocukluk hayali olan oyunculuk için kolları sıvadı; Sadri Alışık Kültür Merkezi ile Craft Atölye'de sahne tozu yuttu. Diksiyon, şan ve temel oyunculuk dersleri alarak kendisini yetiştirdi.

Bilgi Türü Detay Doğum Tarihi ve Yaşı 23 Temmuz 1994 (32) Doğum Yeri ve Kökleri İstanbul (Aslen Tekirdağ Şarköy) Lisans Eğitimi Marmara Üniversitesi Makine Ressamlığı Oyunculuk Eğitimi Sadri Alışık Kültür Merkezi, Craft Atölye Sevgilisi Ecem Öz

Emin Günenç hangi projelerde oynadı?

Henüz sekiz yaşındayken futbola adım atan Günenç, 18 yaşına kadar yeşil sahalarda ter döktü; ancak talihsiz bir sakatlık yüzünden kramponlarını erkenden astı. Yaşadığı şoku geride bırakıp yüzünü setlere çeviren yetenekli isim, 2015 senesinde Ezra dizisiyle ilk profesyonel kamera önü deneyimini kazandı. Yoluna reklam filmleriyle devam etti. Pes etmeyi hiç düşünmedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde rol alarak tecrübe kazanan oyuncu, Kusursuz Kiracı projesinde de boy gösterdi. Ardından Arafta dizisindeki performansıyla izleyiciden tam not aldı ve son olarak İlk Gençlik sinema filminin kadrosuna katıldı. Günenç, Survivor 2019 ve 2021 sezonlarındaki mücadelesiyle de milyonların gönlüne taht kurdu.

Emin Günenç'in sevgilisi kim?

Oyuncu Emin Günenç, özel hayatında meslektaşı ve sosyal medya fenomeni Ecem Öz ile birliktelik yaşıyor.

Magazin kameralarından uzak, sakin bir ilişki yürütmeyi seçen çift, zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelerle takipçilerinden binlerce beğeni topluyor. Günenç, aşk hayatındaki huzuru mesleki başarısıyla perçinleyerek kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. İkili birbirine çok yakışıyor.