iPhone 11 kullanıcıları için merak konusu olan iOS 26 sorusu netlik kazandı. Apple, 2025 yılında düzenlediği WWDC etkinliğinde yeni işletim sistemi iOS 26'yı tanıtırken hangi modellerin destekleneceğini de açıkladı. Beklenen gelişme gerçekleşti ve iPhone 11, iOS 26 güncellemesi alacak modeller arasında yerini aldı. Ancak tablonun bir de arka yüzü var.

Güncellemeyi destekleyen en eski model konumuna gelen iPhone 11, iOS 26'nın sunduğu tüm özellikleri kullanamayacak. Özellikle yapay zeka destekli yeni araçlar cihazın çip kapasitesi nedeniyle bu modelde çalışmayacak. Peki iPhone 11'e tam olarak ne geliyor, ne gelmiyor? Güncelleme desteği ne zaman sona erecek?

iPhone 11 iOS 26 güncellemesi alıyor mu?

iPhone 11 iOS 26 ile uyumlu. Apple bu kez iPhone XR, XS ve XS Max modellerinin desteğini kesti; bu üç model artık yeni iOS sürümlerini alamayacak. Böylece iOS 26 güncellemesi alabilecek en eski iPhone modeli iPhone 11 oldu. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in tamamı bu güncellemeyi destekliyor.

iPhone 11'de hangi iOS 26 özellikleri çalışmayacak?

iPhone 11, iOS 26'nın temel işlevlerini ve yeni görsel tasarım diline ait iyileştirmeleri (Liquid Glass arayüzü dahil) sorunsuz alacak. Ancak yapay zeka tabanlı özellikler bu modelde kullanılamayacak. Eksik kalacak başlıca özellikler şunlar:

AI Kısayolları yalnızca iPhone 15 Pro ve sonrasına özel. Genmoji geliştirmeleri, ChatGPT destekli görsel araçlar ve Apple Cüzdan sipariş takibi de iPhone 11'e gelmeyen özellikler arasında. Kısaca söylemek gerekirse güvenlik, performans ve arayüz güncellemelerinden tam anlamıyla yararlanılabilirken Apple Intelligence kapsamındaki yapay zeka araçları bu cihazda çalışmayacak.

iPhone 11 iOS 26 güncellemesi biterse ne olur?

iPhone 11 güncelleme desteği sona erdiğinde telefon çalışmaya devam eder; mevcut uygulamalar kısa vadede açılır. Ancak zamanla ciddi sorunlar baş gösterir. Yeni iOS sürümleri gelmediği için güvenlik açıkları kapatılmaz, uygulama geliştiricileri yavaş yavaş eski iOS sürümlerini desteklemeyi bırakır ve uygulamalar ya güncellenmez ya da açılmaz hale gelir. iPhone XR, XS ve XS Max tam olarak bu sürecin içinde; iOS 26 ile birlikte bu modellerin tam yazılım desteği resmen sona erdi.

"Kapsam süresi doldu" ne anlama geliyor?

Bu uyarı, yazılım güncellemeleriyle doğrudan ilgili değil. Apple'ın o cihaza sağladığı ücretsiz teknik destek ve donanım garanti süresinin dolduğunu ifade eden bir bildirim. Yani telefon güncelleme almaya devam etse bile kapsam süresi dolmuş olabilir; bu iki kavram birbirinden bağımsız.

iPhone 11 güncelleme desteği ne zaman bitecek?

Kesin bir tarih açıklanmış değil. Apple genellikle bir modeli 5 ila 7 yıl boyunca yazılım güncellemeleriyle destekliyor. 2019'da piyasaya çıkan iPhone 11 için bu sürenin sonuna yaklaşılıyor. iOS 26 desteğiyle birlikte en az 2026 sonuna kadar güncelleme gelmesi bekleniyor; iOS 27'nin bu modeli kapsayıp kapsamayacağı ise henüz bilinmiyor. Güncellemeye geçmeden önce özellikle pil performansında düşüş yaşandığına dair kullanıcı geri bildirimlerine dikkat etmek gerekiyor.