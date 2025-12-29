Memur bir babanın ve ev hanımı bir annenin çocuğu olan Murat Kurum, babasının görevi nedeniyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçirdi. İlkokul eğitimine Konya'da başlayıp Mardin'de devam eden ve Ankara'da tamamlayan Kurum, inşaat mühendisi olan babasının izinden giderek mühendislik eğitimi aldı.

1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Murat Kurum, meslek hayatına özel sektörde şantiye şefi olarak başladı. 2005 yılında TOKİ'de uzman olarak kamu görevine adım atan Kurum, burada gösterdiği başarılarla hızla yükseldi. Emlak Konut GYO A.Ş.'de Genel Müdürlük görevini yürüttüğü dönemde, Türkiye'nin en büyük gayrimenkul projelerine imza attı. 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görevlendirildi.

Murat Kurum Aslen Nereli ve Ailesi Kimdir?

Murat Kurum, Ankara'da doğmuş olmasına rağmen aslen Konyalı. Babası Mehmet Kurum, Konya'nın Karapınar ilçesine bağlı Akçayazı köyünden. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda inşaat mühendisi olarak görev yaptı. Annesi Satı Kurum ise Ankara Kızılcahamamlıdır. Üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olan Kurum'un, Dilek isminde bir ablası ve Didem isminde bir kız kardeşi bulunuyor.

Özel hayatında mutlu bir aile tablosu çizen Murat Kurum, 2000 yılında matematik öğretmeni Şengül Kurum ile dünyaevine girdi. Çiftin bu evlilikten Mehmet, Zeynep ve Zehra isimlerinde üç çocuğu bulunuyor. Ailesine düşkünlüğüyle bilinen Kurum, yoğun siyasi temposuna rağmen çocuklarıyla vakit geçirmeye özen gösteriyor.

Siyasi ve Bürokratik Kariyeri

Murat Kurum'un kariyeri, Emlak Konut GYO'daki başarılı yöneticiliğiyle ivme kazandı. Bu dönemde şirketin halka arzı ve rekor kıran projeleriyle dikkat çekti. 2018-2023 yılları arasında sürdürdüğü bakanlık görevinin ardından, 2023 genel seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi ve Çevre Komisyonu Başkanlığı yaptı. 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Kurum, seçimi kazanamasa da 2 Temmuz 2024 tarihinde yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atandı. Özellikle kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerindeki tecrübesiyle bilinen Kurum, "Yerinde Dönüşüm" ve "İlk Evim" gibi kampanyaların mimarı olarak tanınıyor.