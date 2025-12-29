İnan Güney Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra akademik kariyerine Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde devam etti. Yerel yönetimler alanındaki uzmanlığını ise Marmara Üniversitesi'nde tamamladığı yüksek lisans eğitimiyle pekiştirdi.

Mali Müşavir kimliğiyle iş dünyasında yer alan İnan Güney, ailesine ait şirkette yöneticilik yaparak ticaret hayatında tecrübe kazandı. Sivil toplum kuruluşlarında da aktif roller üstlenen Güney, 1995 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları'na katılarak siyasi yaşamına erken yaşta adım attı. Beyoğlu siyasetinin tabanından gelen bir isim olarak, ilçe yönetimlerinde çeşitli kademelerde görev aldı ve 2011-2014 yılları arasında CHP Beyoğlu İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

İnan Güney Kimdir? Siyasi Kariyeri

Siyasi kariyerinde basamakları istikrarlı bir şekilde tırmanan İnan Güney, 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi olarak seçildi. Bu dönemde İBB Meclisi'nde Grup Yöneticisi olarak görev yaptı ve İstanbul'un yerel yönetim politikalarının belirlenmesinde rol oynadı. Yerel yönetimler üzerine yazdığı "Türkiye'de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri" başlıklı tez çalışmasıyla akademik birikimini siyasi pratiğine yansıtmaya çalıştı.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin Beyoğlu Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Güney, aldığı yüzde 49,22'lik oy oranıyla seçimi kazandı. Bu sonuçla Beyoğlu Belediyesi'nin Cumhuriyet tarihindeki 7. başkanı olma unvanını elde etti. Ancak görev süresi içerisinde hakkında başlatılan adli soruşturmalar, siyasi kariyerinde önemli bir kırılma noktası oluşturdu.

Yargı Süreci ve Görevden Uzaklaştırılması

2025 yılının Ağustos ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "yolsuzluk ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma" iddialarını içeren soruşturma kapsamında İnan Güney'in adı şüpheliler arasında yer aldı. Soruşturma sürecinde gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Güney, İçişleri Bakanlığı tarafından anayasal yetkiler ve Belediye Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.

Evli ve üç kız çocuğu babası olan İnan Güney'in yargılama süreci devam ederken, Beyoğlu'ndaki yerel yönetim dengeleri ve hukuki gelişmeler kamuoyu tarafından yakından takip edilmektedir.