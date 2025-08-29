Beşiktaş’ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından Sergen Yalçın’ın yeniden göreve gelmesi, siyah-beyazlı camiada büyük yankı uyandırdı. Yalçın’ın teknik ekibinde yer alan isimlerden biri olan Murat Kaytaz, taraftarların ve spor kamuoyunun dikkatini çekti. Çanakkale doğumlu olan ve analiz konusundaki uzmanlığıyla tanınan Kaytaz, Beşiktaş’ın geçmiş başarılarında önemli bir rol oynadı. Peki, Murat Kaytaz kimdir, nereli ve evli mi? İşte detaylar.

Murat Kaytaz’ın hayatı ve eğitimi

Murat Kaytaz, 4 Şubat 1984 tarihinde Çanakkale’de doğdu. Aslen Çanakkaleli olan Kaytaz, sporla iç içe bir kariyer yolculuğuna sahip. Çanakkale’de beden eğitimi ve antrenörlük üzerine eğitim aldı. Genç yaşlardan itibaren futbola ilgi duyan Kaytaz, özellikle altyapı seviyesinde çalışmalara odaklandı. Amatör kulüplerde 2 ila 14 yaş gruplarıyla çalışan Kaytaz, futbolcu gelişimi ve teknik eğitim konusunda erken dönemde deneyim kazandı. UEFA A Lisansı sahibi olan Kaytaz, profesyonel kariyerinde analiz ve nabız kontrol sistemleri gibi yenilikçi yöntemlerle adından söz ettirdi.

Kariyer yolculuğu ve Dardanelspor’dan Beşiktaş’a

Murat Kaytaz’ın profesyonel kariyeri, Çanakkale Dardanelspor’un altyapısında başladı. Burada genç oyunculara futbol eğitimi verirken, Tamer Tuna’nın teknik ekibine katılarak önemli bir adım attı. Tuna ile birlikte 2. Lig’de Çanakkale Dardanelspor’da şampiyonluk yaşadı. Daha sonra Sergen Yalçın ile yolları kesişen Kaytaz, Gaziantepspor’da analiz ve antrenörlük görevlerini üstlendi. Nabız kontrol ve analiz sistemleri (Polar, GPS) konusundaki uzmanlığı, onu teknik ekiplerde vazgeçilmez bir isim haline getirdi. Beşiktaş’ta 2020-2021 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna katkı sağlayan Kaytaz, maç analizleri ve taktik hazırlıklarla ekibin başarısında önemli bir pay sahibi oldu. Şu an Sergen Yalçın’ın ekibinde yardımcı antrenör olarak görev alıyor.

Evli mi ve özel hayatı

Murat Kaytaz, İrem Kaytaz ile evlidir. Çiftin özel hayatı hakkında kamuoyuna çok fazla bilgi yansımamış olsa da, İrem Kaytaz’ın eşinin yoğun iş temposuna destek olduğu biliniyor. 2021 yılında bir röportajında İrem Kaytaz, Murat Kaytaz’ın işine olan tutkusunu ve bu süreçte yaşadıkları zorlukları paylaşmıştı. Çiftin, özellikle şampiyonluk süreçlerinde birlikte geçirdikleri sınırlı zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıkları belirtiliyor. Murat Kaytaz, yaz aylarında memleketi Çanakkale’ye dönerek ailesiyle vakit geçiriyor ve Dardanos’ta tatil yapıyor.