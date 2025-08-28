“Görevimiz Tatil” filmi, 2018 yılında vizyona giren ve aile komedisi türünde izleyicilerle buluşan bir Türk yapımı olarak dikkat çekiyor. Murat Şeker’in yönetmenliğini yaptığı, Demet Akbağ ve Zafer Algöz’ün başrollerini paylaştığı bu eğlenceli film, bir ailenin tatil maceralarını konu alıyor. Filmin çekim mekanları, hikayenin şehir ve köy yaşamı arasındaki kontrastını vurgulayan özenle seçilmiş lokasyonlarla zenginleşiyor. Peki, “Görevimiz Tatil” filmi nerede çekildi? İşte filmin çekim yerlerine dair detaylı bilgiler.

Görevimiz Tatil Nerede Çekildi?

Filmin şehir hayatını yansıtan sahneleri, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde çekildi. Mutlu ailesinin günlük yaşamını ve tatil öncesi hazırlıklarını gösteren sahneler için İstanbul’un hareketli semtleri tercih edildi. Özellikle Beyoğlu ve Kadıköy gibi bölgelerdeki modern apartmanlar, kafeler ve sokaklar, filmin şehir atmosferini oluşturmak için kullanıldı. İstanbul’un kalabalık ve dinamik yapısı, ailenin tatil arayışındaki kaotik başlangıcını görselleştirmede önemli bir rol oynadı.

İzmir: Yol ve Köy Sahneleri

Filmin yol sahneleri ve köy maceraları, İzmir’in doğal güzellikleri arasında hayat buldu. Ailenin karavanla Antalya’ya doğru yola çıktığı sahneler, İzmir’in Ödemiş ve Bayındır ilçelerinde çekildi. Ödemiş’e bağlı Birgi Mahallesi, filmin “Yavaşlar Köyü” olarak gösterilen sahnelerine ev sahipliği yaptı. Birgi’nin tarihi taş evleri ve otantik köy atmosferi, filmin kırsal sahnelerine gerçekçi bir doku kattı. Ayrıca, Bayındır’ın yeşil alanları ve kırsal manzaraları, ailenin köydeki deneyimlerini destekleyen doğal bir fon sağladı.

Çekim Süreci ve Teknik Detaylar

“Görevimiz Tatil” filminin çekimleri, 2017 yılında yaklaşık 6 haftada tamamlandı. İstanbul’daki sahneler için stüdyo çekimlerinin yanı sıra gerçek mekanlar kullanıldı. İzmir’deki çekimlerde ise Birgi Mahallesi’nde özel setler kuruldu; köy evleri ve sokaklar, hikayenin sıcak atmosferini yansıtacak şekilde düzenlendi. Yönetmen Murat Şeker, şehir ve köy arasındaki geçişlerin hikayeyi güçlendirmesi için mekan seçimine özen gösterdi. Çekimlerde kullanılan karavan, filmin yolculuk temasını vurgulamak için özel olarak tasarlandı.

Filmin Hikayesi ve Mekanların Etkisi

“Görevimiz Tatil”, Sıtkı ve Türkan Mutlu çiftinin, terapistlerinin önerisiyle karavanla tatile çıkmasını ve yolda karşılaştıkları maceraları konu alıyor. İstanbul’daki sahneler, ailenin stresli şehir hayatını, İzmir’deki sahneler ise köy yaşamının sakinliğini ve samimiyetini yansıtıyor. Birgi Mahallesi’nin tarihi dokusu, filmin köylülere misafir olan şehirli aile temasını güçlendirdi. 23 Şubat 2018’de vizyona giren film, mekanlarıyla izleyiciye hem görsel hem de duygusal bir deneyim sundu.