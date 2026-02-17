Son Mühür - Mauro Icardi’yi rapçi Gante ile aldattığı yönündeki iddiaların ardından evliliği biten Wanda Nara hakkında bu kez yeni bir aşk söylentisi ortaya atıldı.

Gündeme bomba gibi düştü

Arjantin basınında çıkan haberlere göre Wanda Nara’nın, Fenerbahçe forması giyen bir futbolcuyla ilişki yaşadığı iddia edildi. İddialara göre Nara’nın kısa süre içinde birlikte olduğu kişinin adını kamuoyuyla paylaşabileceği konuşuluyor. Mauro Icardi ile yaşadığı çalkantılı ayrılığın ardından özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Nara’nın bu kez rotasını Türkiye’ye çevirdiği yönündeki söylentiler sosyal medyada da geniş yankı buldu. Konuya ilişkin ne Wanda Nara’dan ne de adı geçen Fenerbahçeli futbolcudan şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.