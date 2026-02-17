Son Mühür/Merve Turan- Rap müziğin popüler isimlerinden Lvbel C5, konser sırasında yaşanan beklenmedik bir olayla gündeme geldi. Sahneye atılan pilates topuna müdahale eden rapçinin hareketi, izleyicilerden birinin telefonunun yere düşmesine neden oldu. O anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

Sahnede yaşanan anlık müdahale

Son dönemde sahne performanslarıyla adından söz ettiren Lvbel C5, konseri sırasında sahneye doğru fırlatılan pilates topuna sert bir şekilde vurdu. Eğlenceli bir an olarak başlayan bu müdahale, ön sıralarda bulunan bir izleyici açısından beklenmedik bir sonuç doğurdu.

Telefonu elinden düştü

Rapçinin vurduğu top, konser alanında görüntü kaydı alan bir dinleyiciye isabet etti. Çarpmanın etkisiyle izleyicinin elindeki telefon yere düşerken, yaşanan anlar kameraya yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında geniş kitlelere ulaştı.

Sosyal medyada gündem oldu

Görüntüleri paylaşan kullanıcı, videoya “Bana telefon borcun var” notunu ekleyerek rapçiye esprili bir göndermede bulundu. Paylaşımın hızla yayılmasıyla olay, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.