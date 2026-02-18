Son Mühür- İstanbul’da sanat ve magazin dünyasını yakından ilgilendiren geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı.

Ünlü isimler gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında bu sabah düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu öğrenilmişti.

Edis hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Soruşturma kapsamında ünlü şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Sanatçının 16 Şubat’ta Brezilya’ya gittiği tespit edildi.

“Ülkeme dönüyorum”

Hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından Edis Görgülü, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Ünlü şarkıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Uzun zamandır planladığım tatilimi yarıda kesip en kısa sürede ülkeme dönüyorum. Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım.

Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun.” Sanatçının Türkiye’ye dönüş hazırlığında olduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında sanatçı, oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu toplam 25 kişi hakkında şu suçlamalar kapsamında işlem başlatıldı:

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak,

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak,

Fuhşa teşvik ve aracılık etme,

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak.